Video sa svadbe u Srbiji postao hit: Kum nosio bojler na ramenu

<p>Internetom se proširio video s jednog vjenčanja iz Srbije i ubrzo je postao viralan. Mnogi tamošnji mediji raspisali su se o urnebesnoj svadbi gdje je u centru pažnje bio kum.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kum na svadbu u Srbiji donio bojler</strong></p><p>Naime, kum je ušetao u salu s bojlerom na ramenu. Dok se mladoženja smijao na to što njegov prijatelj radi, mladenka se uhvatila za glavu.</p><p>- A od kuma, bojler - pisalo je uz snimku koja je postala hit, a sve oči bile su usmjerene u bojler koji je kum nosio. Nakon što je kum spustio bojler na pod, gosti su se okupili i plesali oko njega. </p><p>Snimka je, ako je suditi po komentarima na društvenim mrežama, mnoge nasmijala, ali bilo je i kritika. </p><p>- Fora uopće nije smiješna - pisali su te su mladoženji zamjerili odjevnu kombinaciju.</p><p>- Sve ok, poklonu se u zube ne gleda, možda im baš treba, ali bijele čarape na crne cipele... - jedna je od reakcija. Mnogi su se pitali kako je kum uopće uspio nositi bojler na ramenu i plesati s njim. </p><p>Srpski mediji pisali su kako je uobičajen dar kumova na vjenčanjima novi televizor, no ovaj kum imao je drukčiji plan...</p>