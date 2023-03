VIDEO Srpski YouTuber snimio balkansku verziju The Last of Us: 'Ovo je bolje od orginala!'

Srpski youtuber Miloš Milaković snimio je balkansku verziju serije The Last of Us. U YouTube videu, koji je nazvao 'The Last of Us', ali kao domaća serija, utjelovljuje lik Joela, kojeg u originalnoj seriji glumi Pedro Pascal (47). Uz njega je i Ellie, koju u skeču glumi Milica Lukić.

- Kakvo je ovo vrijeme, tren sunce, tren... Samo da se sve završi da odem u Grčku na onaj otok Lezbos, da odmorim jedno 20 dana... - govori Miloš na početku pa pita Milicu, tj. Ellie 'ima li kakvu simpatiju'.

Potom joj govori da mora naći nekog mladog, zdravog, nezaraženog.

- Lakše će ti biti sad dok si mlada nego kasnije kad ostariš. Razumijem da je teško naći muškarca, da sve odgovara, ali naći će se nešto - priča Miloš, dok mu ona pokušava objasniti da je muškarci ne zanimaju. 'Ali ja volim bre...', pokušava izgovoriti dok je Miloš ušutkava.

Zatim susreću Nikolu Škorića koji im pokušava objasniti da nije zaražen, već 'nadražen'...

Skeč je, sudeći po komentarima, oduševio pratitelje. Mnogi pišu da im se svidio i više od originalne serije. U manje od 24 sata video je dospio i na hrvatski YouTube trending.

'Legendarno, koja kvaliteta, humor, tema, glumci sve na mjestu svaka čast', 'Ovih 9 minuta je bolje od 90 posto filmova i serija na našem tržištu', 'Meni je ovo bolje od serije i igre zajedno, svaka čast', 'Ovo je remek djelo', 'Bolje od HBO-ove serije', komentirali su YouTube korisnici.

Inače, Milaković se proslavio u srpskoj humorističnoj seriji Dnevnjak. Na YouTubeu redovito objavljuje humoristične skečeve, a prati ga gotovo 240 tisuća ljudi.

