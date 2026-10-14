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VIDEO Stotine ljudi oprostilo se od Gorana Bareta u Vinkovcima
VINKOVCI - Stotine ljudi, među kojima su brojni Vinkovčani, prijatelji, kolege i članovi obitelji, oprostili su se u utorak od legendarnog Gorana Bareta na groblju u Vinkovcima. Njegova je obitelj neutješna...
VIDEO Gori skladište tvrtke Kali tuna na Ugljanu, širi se crni dimUGLJAN - Iz još nepoznatog razloga planulo je skladište tvrtki Kali tuna u mjestu Kali na otoku Ugljanu. Na mjesto požara poslani su vatrogasci DVD-a Kali, otoka Pašmana i Preka. Iznad otoka se širi gust crni dim koji je vidljiv i iz Zadra. Kako doznajemo, gorjele su stare mreže.
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VIDEO Hajdaš Dončić pričao o Marici, Slavku i Anti. Plenković i HDZ-ovci se gušili od smijehaZastupnici HDZ-a smijali su se i dobacivali tijekom govora predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića u Hrvatskom saboru, dok je govorio o građanima koji se zbog niskih primanja sve teže nose s rastućim troškovima života. Smijeh i buka iz HDZ-ovih klupa pojačali su se kada je spomenuo Maricu, izmišljeni primjer umirovljenice koja teško podmiruje svakodnevne troškove.
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Evo zašto je romobil smrtna opasnost za djecu: Stručnjaci za 24sata objasnili moguće rizikeMinistar Davor Božinović predstavit će danas Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Evo što je do sada bilo dozvoljeno, a što nije u spomenutom Zakonu.
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Gledajte '240 sekundi 24sata': Što 'kralj žira' radi s budućim potpredsjednikom Sabora?Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Što radi kralj žira s budućim potpredsjednikom Sabora? Pobuna u Kaštel Kambelovcu, građani se bune protiv mjerenja parcela koje će im uzeti radi ceste do tunela Kozjak, Rafalei nad hrvatskom presreli avion s Malte zbog signala za otmicu, Zagreb diže porez na stanove, priuštivo stanovanje stiže za dvije godine, raste naknada za novorođenčad…
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VIDEO Kesten protiv kestena! Englezi imaju najluđe jesensko prvenstvo: 'Što tvrđi, to bolji'Više od 250 natjecatelja okupilo se u nedjelju u engleskom Southwicku na 61. svjetskom prvenstvu u nadmetanju kestenima. Igrači naizmjence kestenom na uzici pokušavaju pogoditi protivnikov, uz tri udarca po potezu. Tri zapetljavanja uzica znače diskvalifikaciju. Nakon skandala s metalnim kestenom prije dvije godine, organizatori su ove godine pregledali i podijelili sve kestene te osigurali jednake uzice. Ukupna pobjednica Frankie Hooper osvojila je titulu kraljice kestena svladavši pobjednika muškog turnira Simona Griffithsa, novog kralja. 'Čekao sam ovaj trenutak. Nikad nisam osvojio ovakav trofej', rekao je Griffiths. 'Što tvrđi kesten, to bolji', kažu.
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