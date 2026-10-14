FANOVI, PRIJATELJI... VIDEO Stotine ljudi oprostilo se od Gorana Bareta u Vinkovcima

VINKOVCI - Stotine ljudi, među kojima su brojni Vinkovčani, prijatelji, kolege i članovi obitelji, oprostili su se u utorak od legendarnog Gorana Bareta na groblju u Vinkovcima. Njegova je obitelj neutješna...