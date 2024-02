VIDEO Sugrađani Baby Lasagne iz Umaga: 'Radio je kao asistent djece s posebnim potrebama...'

Sretna sam i ponosna što je Marko pobijedio. Glasala sam 100 puta, govori nam Umažanka Tatjana dok se na terasi kafića u kojem radi svake minute spominje ime Marka Purišića (28). Ovogodišnji pobjednik Dore, Baby Lasagna, odnosno Marko Purišić, ponos je svog Umaga. Cijeli grad je sretan zbog njega, osobito zbog toga što se pobjeda dogodila momku kojeg opisuju kao marljivog, skromnog, introvertiranog, dobro odgojenog i pristojnog.

'Svi smo ponosni, zadovoljni i presretni'

- Mislim da mu trebamo spremiti doček. Imala sam osjećaj da će on pobijediti čim je dobio prvih 12 bodova. Često dođe kod nas na kavu, a po ljeti svira tu na trgu - dodaje Tatjana.

Slaviša Šmalc, pročelnik UO-a za opću upravu i društvene djelatnosti Umaga, Marka poznaje od malih nogu.

- S obzirom na to kako je ušao kao rezerva, mi smo se svi emotivno povezali s njim. Sve što se događa njemu, kao da se događa svima nama. Svi smo ponosni, zadovoljni i presretni, i to ne zbog toga što je Marko iz Umaga, nego zato što je jedna tako draga i topla osoba, koja je od malih nogu ulagala u sebe, doživjela da mu se to vrati. Lijepo je kad zajednica u kojoj živiš, pa i cijela Hrvatska pokaže da si odradio odličan posao - kaže pročelnik.

Foto: Renato Branđolica

Dodaje da je Markov mlađi brat, bubnjar Martin, također, iznimno predan radu. Obojica braće završili su glazbenu školu.

- Oni su jako pedantni i odgovorni - kaže Šmalc.

Lasagna je prije nekoliko godina na Dori ''rokao'' kao gitarist heavy metal benda Manntra, a Umažani obožavaju njegov drugi bend The Molly: "Tu pjeva lagane strane balade. Svi smo oduševljeni njihovim nastupima. Iako na prvu ne ostavlja takav utisak, Marko je jedna nježna dušica. Skroman je i veliki radoholičar".

Foto: Heni Tade/HaloPix/PIXSELL

The Molly je akustični četveročlani bend iz Umaga koji izvodi hitove od Franka Sinatre i Ritchie Valensa pa sve do Zucchera i Boba Marleya, piše na Facebook stranici benda. Na trgu smo sreli i Markova kolegu Alena iz benda.

Lasagna je u privatno povučeniji

- Svirali smo zajedno u više bendova, ali ne znam hoćemo li više imati bend zbog ove pobjede - smije se Alen.

Foto: Screenshot Youtube

S Markom svira zadnjih deset godina.

- On ima toliko alter ega, ovo je samo dio kolača. Marko je energičan i kompetitivan, a s druge strane veliki introvert. Kompleksan lik, kao i svi mi, samo što se na njemu to jasno vidi jer je zanimljiv na sceni. Tamo je uvijek puno energije, a u privatnom životu je povučeniji - kaže Alen.

Zbog poslovnih obaveza, dečki se zadnjih nekoliko mjeseci slabije viđaju.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Marko se bacio u čitanje knjiga i voli filmove. Zezamo ga kako je njegova zaručnica Elizabeta filmski kritičar. Teško ćete iz njega bilo što izvući, on je zatvorena knjiga. Teško mu je steći povjerenje u druge - dodaje Alen.

Bio je uvjeren u njegovu pobjedu.

- No kod nas uvijek prevladava percepcija da su te stvari namještene. Iskreno, u glavi imam da je u planu bio netko drugi, ali ovaj put je narod pobijedio. Marko je bio najbolji performer - zaključio je kolega iz benda.

Radio je kao asistent djece s posebnim potrebama

Pročelnik Šmalc ističe kako se Baby Lasagna sa svojom glazbenom ekipom uvijek rado odazove na sve humanitarne akcije.

- Baš nam je zbog toga drago što je pobijedio. Svaki put kad ga pozovemo u humanitarnu akciju, on uvijek prihvati i nikad mu nije teško - kaže zadovoljni pročelnik.

Foto: PROMO

Markova mama Marija Purišić radi kao učiteljica u Osnovnoj školi Marije i Line Umag, a Marko isto ima iskustvo rada u školi.

- On je radio s djecom s posebnim potrebama jednu godinu u školi. Bio je suradnik u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju. Pomaže svima. On ima veliki srce. Na sceni glumi grubog, ali ima veliko srce - kaže nam njegova sugrađanka Gracijela.

Purišić je završio srednju školu u Bujama, smjer hotelijersko-turistički tehničar. Njegova razrednica Ivana Medanović, koja mu je predavala njemački jezik, podršku mu je dala na društvenim mrežama uoči finala.

Uvijek je živio za glazbu

Foto: PROMO

- Malo boomerske podrške od bivše razrednice i Gortana, Marko! Kao nekome tko vas je pratio u vašim formativnim godinama, srce mi je puno kad vidim da ne odustajete od svojih snova. Moje glasove imaš svakako na Dori, a i na Euroviziji s talijanske kartice. Mislim da je sasvim jasno tko nas treba predstavljati, samo opušteno i razveseli naciju - poručila mu je bivša razrednica.

Foto: PROMO

Medanović nam se javila usred školskog odmora te se prisjetila kakav je Baby Lasagna bio u školskim klupama Srednje škole "Vladimir Gortan".

- Davno je to bilo. Ne sjećam se njegovih ocjena, ali bio je uzoran đak. On je bio moja prva generacija kao razrednice. Maturirao je 2014. godine na temu 'Glazbene manifestacije u turističkoj ponudi' - priča nam.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kako je Lasagna veliki obožavatelj Rammsteina, oko pjevanja određenih stihova obratio bi se razrednici.

- Ja sam profesorica njemačkog jezika, pa bih mu malo pomogla oko prijevoda. On je i tad živio za glazbu - ističe Medanović.

Poput svih drugih, razrednica govori da je Purišić pristojan, skroman, marljiv i drag mladić.

- Cijela škola je ponosna na njega. Znamo da će svoj kraj lijepo prezentirati u Švedskoj - rekla nam je razrednica.

Marko je na konferenciji za novinare u nedjelju pustio suzu na pitanje kome bi posvetio pjesmu ''Rim tim tagi dim''. Rekao je tad kako je teško posvetiti pjesmu jednoj osobi, ali da mu je obitelj ''broj jedan''.

Foto: HRT

- Vjera mi je najvažnija u životu. Vjera i obitelj. Volim svoju obitelj, s njima sam u dobrim odnosima - rekao je Baby Lasagna za 24sata. Dodao je i da mu nedostaje Umag.

- Tjedan dana sam već tu i jako mi fali. Jedva čekam ići doma - poručio je.

Našem skromnom predstavniku na Euroviziji 2024. godine u Švedskoj želimo, poput njegove sugrađanke Tatjane s početka teksta, prelijepi doček u rodnom Umagu.