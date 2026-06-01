VIDEO Suprug Filip mazio joj trbuščić! Barbara Matić otkrila je koliko uživa u trudnoći

Rastemo, poručila je Barbara Matić uz niz intimnih trenutaka s plaže. Posebnu pažnju privukao je kadar u kojem joj suprug Filip Đinović mazi trbuščić dok zajedno uživaju uz more, daleko od sportskih borilišta i reflektora na koje je judašica godinama navikla. S mola okruženog brodicama pokazala je koliko uživa u iščekivanju prinove.

Da očekuju prinovu, Matić je otkrila početkom svibnja. Video započinje kadrom u kojem Filip sjede za malenim stolom leđima okrenuti kameri, a preko ekrana se ispisuje poruka: 'Čuvali smo tajnu'. Par zatim nazdravlja bocama pića, Barbara odbija pivo i prihvaća vodu.

Filip stavlja crnu kapu s natpisom 'TATA', dok Barbara nosi ružičastu s natpisom 'MAMA', čime polako otkrivaju sretnu vijest. Vrhunac videa je emotivni kadar u kojem se na plaži, uz dvije slike s ultrazvuka, nalazi minijaturni bijeli judo kimono, popularni judogi.

Na kimonu je zlatnim koncem izvezeno ime 'Baby Đinović', detalj koji je posebno raznježio sve koji su pogledali video. Objava završava porukom 'Stiže uskoro'.