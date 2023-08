VIDEO Supruga Brucea Willisa otkrila kako se nosi s njegovom bolešću: 'Ne možemo se brinuti'

Znam da izgleda kao da sam vani i živim svoj najbolji život, ali moram se svaki dan svjesno truditi živjeti najbolji život koji mogu. Činim to za sebe, radim to za naše dvoje djece i to radim za Brucea, koji ne bi želio da živim drugačije, rekla je Emma Heming Willis (45) u snimci na Instagramu. Otkrila je da se teško nosi s borbom svog supruga, glumca Brucea Willisa (68) s demencijom.

- Dakle, ne želim da se pogrešno protumači da sam dobro, jer nisam. Nisam dobro - rekla je dodajući da njezina razmišljanja često vode u 'propast i tugu'.

Emma je ispričala kako je to njezin svakodnevni zadatak, koji joj ne pada lako, ali smatra da je zaista važan za nju i njezinu obitelji.

- Kad se ne brinemo o sebi, ne možemo se brinuti ni o kome koga volimo - objasnila je ističući kako samo radi najbolje što može.

Bruce je prošle godine otkrio da boluje od afazije - teškog poremećaja koji utječe na govorne sposobnosti. Otkako se saznalo za njegovu dijagnozu, glumac se rijetko pojavljivao u javnosti.

Odustao je od glume, a svoje vrijeme provodi s obitelji. Glumcu se stanje pogoršalo, a njegova obitelj, uključujući i bivšu suprugu Demi Moore, pomažu mu svakodnevno.

Obitelj je u veljači otkrila kako je Willisu postavljena nova dijagnoza te da boluje od demencije.

- Otkako smo objavili da je Bruceu dijagnosticirana afazija u proljeće 2022, bolest mu je napredovala i sad smo dobili specifičniju dijagnozu: frontotemporalnu demenciju (poznatu kao FTD).

Nažalost, problemi u komunikaciji su samo jedan simptom bolesti s kojom se Bruce suočava.

Iako je to jako bolno, olakšanje je što napokon imamo jasnu dijagnozu - naveli su tada u objavi na društvenim mrežama.