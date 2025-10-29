VIDEO Sve oči uprte u ljepotice: Počeo izbor za Miss Hrvatske!
ZAGREB - Trideseti put zaredom Hrvatska bira najljepšu djevojku. U Zagrebu se večeras održava jubilarni izbor za Miss Hrvatske za Miss Svijeta, a aktualna misica Tomislava Dukić spremna je predati krunu svojoj nasljednici. Ljepotice su već prošetale pistom, predstavile se publici i žiriju, a dvoranom su zavladali osmijesi, svjetla i ona poznata kombinacija elegancije i uzbuđenja koja prati svako finale. Za titulu Miss Hrvatske 2025. natječu se predstavnice županija iz cijele zemlje: Zara Hurtić (Istarska županija), Tajana Punčec (Varaždinska županija), Martina Blažević (Grad Zagreb), Jana Biondić (Ličko-senjska županija), Ema Helena Vičar (Zagrebačka županija), Melanie Juranović (Brodsko-posavska županija), Izabela Šporčić (Karlovačka županija), Laura Dasović (Međimurska županija), Marinka Andraković (Osječko-baranjska županija), Ivana Krajina (Požeško-slavonska županija), Andrea Bošnjak (Primorsko-goranska županija), Ema Ninić (Šibensko-kninska županija), Mirta Bagović (Sisačko-moslavačka županija), Ana Pavlović (Vukovarsko-srijemska županija) i Lara Bačić (Zadarska županija).