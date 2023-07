VIDEO Tajči pjevala i plakala na promociji knjige: Nema zlih ljudi pa ja volontiram u zatvoru

Hvala vam sto ste večeras ovdje. Puno mi znači podijeliti ovo u rodnom gradu, rekla je Tatjana Tajči Cameron (53) na promociji knjige '(Ne)slomljena' u četvrtak u Zagrebu. Napisala ju je 2017. godine u spomen pokojnog oca, a prijevod na hrvatski je bio gotovo 2020. godine.

- Ovo je za mene novi početak. Nema me 30 godina u mom Zagrebu. Daleko sam. Preko videopoziva to nije to. Ova knjiga je osobna i intimna, ali ne i svrhu promocije i slave, već u cilju da se prepoznamo onda kad nam je najteže. I da opet proživimo 'Hajde da ludujemo' - rekla je.

Govorila je o suncu i olujama života.

- Dugo sam bila u strahu i zakočena i nisam mogla ništa stvarati. Sve je bilo natopljeno nesigurnošću - ispričala je, a potom je uzela mikrofon u ruku. Skladatelj Ante Gelo ju je pratio na gitari. Zapjevala je 'Dvije zvijezdice'. Publika u kojoj sjede Tajčini srednjoškolski prijatelji, obožavatelji i puno mlađe generacije nije mogla mirno s osmjehom slušati, već je nakon prvog stiha počela glasno pjevati. Tajči je pokušavala sakriti suze.

-Tko od vas može reci da mu je netko slomio srce? 'Dvije zvijedice' su mi najdraža pjesma. Slomio mi je srce i uvijek je bio s drugom, a ja sama - rekla je. Prisjetila se Tajči i ružnijih dana.

- Bilo je tu i seksualnog uznemiravanja, no to se kod nas nije tako ni doživljavalo (u Jugoslaviji op.a). Da sam to rekla mami, ne bi me nikad pustila van. Trebalo mi je sedam godina psihoterapije da to sve izbacim van - otkrila je.

Tatina glazba joj je pomogla u iscjeljenju.

- Pala sam u depresiju kad je tata obolio 2006. Gubitak njega mi je bio nezamisliv. Godinu dana nakon što je otišao krenuli smo snimati album. Tad sam našla njegovu pjesmaricu - rekla je. Otpjevala je dvije pjesme koje je njezin tata volio. Promocija je više bila kao duhovna radionica. Ljudi su vadili maramice i brisali suze.

- Nema zlih ljudi. To su samo ljudi koji nisu procesuirali svoje traume. Kao life coach volontiram u zatvoru - rekla je.

- Ovo je knjiga za moje sestre. Knjiga je o tatinim pjesmama. Moja mama je moja stijena i kad nisam vjerovala u sebe, ona je vjerovala - poručila je Tajči za kraj i zapjevala.