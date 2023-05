VIDEO Tina Turner nastupila je u Velikoj Gorici: Pjevala najveće hitove i rasplesala cijelu publiku

Foto: Christian Charisius/REUTERS

Tina Turner 1990. godine nastupila je u Velikog Gorici, a spektakl koji je tada priredila kraljica rock'n'rolla priredila na 'Radniku' pamte generacije. POGLEDAJTE VIDEO: 'The best', ' Private dancer', 'What's Love Got To Do With It', 'We Don't Need Another Hero', 'I Don't Wanna Lose You' samo su neki od brojnih hitova koje je pjevala tada. Time se velikogorička pozornica svrstala među brojne svjetske pozornice na kojima je nastupila ova glazbena diva. Mnogi i danas pričaju da je priredila nezaboravnu velikogoričku noć. Foto: ROMINA AMATO/REUTERS Prisjetimo se, glazbena rock diva napustila nas je u srijedu, 24. svibnja. Preminula je u 84. godini. Foto: Christian Charisius/REUTERS