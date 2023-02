VIDEO U 7. epizodi 'The Last of Us' otkrit ćemo tko je Riley i što je sve Ellie radila u Bostonu

Nakon šeste epizode, sinoć je stigla i najava za sljedeću epizodu 'The Last of Us', u kojoj ćemo još jednom vidjeti pozadinu likova i što se s njima događalo prije same serije.

Obožavatelji serije, koja je napravljena po uzoru na istoimenu videoigricu, imat će priliku zaviriti u prošlost lika Ellie, koju utjelovljuje Bella Ramsey (19). Također, pojavit će se i novi lik - Riley Abel.

U prvoj epizodi 'The Last of Us', Ellie je prikazana kao zatvorenica 'Krijesnica', revolucionarne skupine koja se suprotstavlja vojnoj organizaciji 'FEDRA', u kojoj Ellie trenira.. Prikazana je scena u kojoj je Ellie testirana, na početku iz nepoznatog razloga. Kasnije se saznalo da je testirana zbog imuniteta na gljivicu 'Cordyceps'. Nakon testiranja Ellie se upoznala s Marlene.

Foto: Youtube/Screenshot

Marlene, koju je utjelovila Merle Dandridge (47), se Ellie predstavila kao vođa 'Krijesnica' u zoni karantene u Bostonu, a nakon što su se upoznale, oslobodila je Ellie iz zarobljeništva. Marlene je također otkrila kako zna Ellien pravi identitet, nakon što je ona koristila pseudonim Veronica. Ellie je optužila 'Krijesnice' da su teroristi na što ju je Marlene upitala: 'Je li Riley bila terorist?'.

Foto: Youtube/Screenshot

Sada će gledatelji i obožavatelji igrice napokon moći vidjeti priču iza spomenute Riley, ali i pozadinu glavnog lika. Riley smo upoznali u dodatku igrici 'The Last of Us: Left Behind', a u seriji će ju glumiti Storm Reid (19). U traileru se može vidjeti ponovni susret Ellie i Riley, koje provode vrijeme u trgovačkom centru gdje Ellie saznaje da je Riley član 'Krijesnica'.

Foto: Youtube/Screenshot

