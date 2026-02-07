VIDEO Vatrogasci i Marija Zadravec snimili spot. Temu ne morate dvaput pogađati

Eto mene napokon u glazbenim vodama! Snimila sam napokon duet s grupom Vatrogasci i danas je službeno izašao spot na YouTubeu. Ovo je za mene novi početak i jako sam sretna što sam ga ostvarila baš s njima, rekla je Marija Zadravec, međimurska glumica za odrasle, nakon premijere spota s legendarnim bendom. U najavi je istaknuto kako će spot biti 'posebno zanimljiv ženskoj publici jer prikazuje što muževi rade kada ih nema kod kuće'.

Suradnja je dogovorena, kako je napisala Zadravec na svom Facebooku, nakon slučajnog susreta na privatnoj zabavi jednog poznatog nogometnog imena u Njemačkoj i rezultirala je odlaskom u studio.

Vatrogasci iza sebe imaju više od 30 godina karijere i proslavili su se čuvenim parodijskim obradama domaćih i stranih izvođača te bezvremenskim hitom 'Vatrogasac Mirko'. Zadravec se prije snimanja spota okušala i kao DJ, nije isključena suradnja i na koncertima, a pjesmu možete poslušati OVDJE.