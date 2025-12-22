VIDEO Zavirite u epske kadrove 'Odiseje' Christophera Nolana

Stigao je prvi trailer za 'Odiseju', novi film proslavljenog redatelja Christophera Nolana! Trailer ne ulazi duboko u radnju, nego se oslanja na atmosferu - puno mora, brodova u nevolji i ratnika koji nakon Trojanskog rata pokušavaju doći kući. Glavnu ulogu Odiseja igra Matt Damon, dok se u traileru pojavljuju i Tom Holland kao njegov sin Telemah te Anne Hathaway kao Penelopa.

- Obećaj mi da ćeš se vratiti - govori Penelopa.

- Što ako ne mogu? - odgovara Odisej.

U filmu glume i Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Mia Goth, Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo... Iako 'Odiseja' u kina stiže tek 17. srpnja 2026., interes publike već je velik. Prema Deadlineu, unaprijed je rasprodano oko 70 milijuna IMAX ulaznica u kinima AMC i Regal.

Riječ je o Nolanovu najskupljem filmu dosad, s budžetom od oko 250 milijuna dolara, snimanom ekskluzivno IMAX 70 mm kamerama. Snimanje se odvijalo u Maroku, Grčkoj, Italiji, Škotskoj, Islandu i Zapadnoj Sahari.

