EMOTIVAN SUSRET

VIDEO Zdravko Čolić sišao s pozornice zbog stare ljubavi

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Legendarni pjevač tijekom pete večeri sarajevskih koncerata prepoznao je glumicu Jasnu Ornelu Beri u prvom redu, a dirljiv trenutak podsjetio je na njihovu romansu iz mladosti i dugogodišnje prijateljstvo

Bosanskohercegovački glazbenik Zdravko Čolić već nekoliko večeri zaredom puni Olimpijsku dvoranu Zetra u Sarajevu, gdje publiku osvaja hitovima i energijom koja ne jenjava. Ipak, jedan trenutak s petog koncerta posebno se izdvojio.

Naime, tijekom nastupa Čolić je u prvom redu ugledao Jasnu Ornelu Beri, bosanskohercegovačku glumicu poznatu po zapaženim ulogama u filmovima i serijama, među kojima su i "Dva smo svijeta različita" i "U zemlji krvi i meda". 

U emotivnom trenutku, legendarni pjevač sišao je s pozornice, prišao glumici i srdačno je zagrlio. Kao znak posebne pažnje i poštovanja, poljubio joj je ruku, čime je izazvao oduševljenje publike i dodatno naglasio koliko mu njezina prisutnost znači.

Njihov odnos seže desetljećima unatrag. Jasna Ornela Beri svojedobno je otkrila kako je upravo Čolić bio njezina prva ljubav. U jednom intervjuu prisjetila se njihove mladenačke romanse iz 70-ih godina prošlog stoljeća, kada su oboje živjeli u Sarajevu, u Domu mladih na Skenderiji.

„To je moja prva ljubav, ali, kako on kaže, naši grijesi mladosti pretvorili su se u nešto mnogo vrjednije. Još uvijek smo prijatelji i svjesni smo da smo uvijek tu jedno za drugo“, izjavila je glumica, naglašavajući kako se njihova veza s vremenom pretvorila u iskreno i trajno prijateljstvo.

Nakon te romanse, Zdravko Čolić pronašao je životnu sreću uz suprugu Aleksandru, profesoricu geografije. Već više od dva desetljeća dijele zajednički život, a ponosni su roditelji dviju kćeri, Une i Lare.


 

