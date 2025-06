VIDEO Znamo što ćete gledati ovo ljeto! Top 23 blockbustera, crtića i horora koji stižu u kina

Sezona blockbustera počela je svibanjskom premijerom osmog nastavka 'Nemoguće misije: Konačna odmazda', a vrhunac će, kao i svake godine, doživjeti u ljetnim mjesecima. Stranica Rotten Tomatoes sastavila je popis najiščekivanijih ljetnih kino premijera u Americi, a velika većina njih doći će i u naša kina. Kao što je postalo uobičajeno proteklih godina, vidjet ćemo mnogo nastavaka, rebootova, remakeova i spin-offova, uz pokoje originalno ostvarenje prestižnih autora poput Paula Thomasa Andersona ili Darrena Aronofskog.

Lipanj

Kako izdresirati zmaja



Redatelj: Dean DeBlois

Glume: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Ruth Codd



Dean DeBlois, tvorac animirane trilogije Kako izdresirati zmaja, oživljava Hiccupa, Astrid, Bezubog i ostale u igranoj adaptaciji. Originalni film bio je priča o odrastanju koja prati mladog Hiccupa od djetinjstva do odrasle dobi, no radnja igrane verzije fokusirat će se na Hiccupov prvi susret s Bezubim — prijateljskim zmajem kojeg ne može ubiti, čak ni ako to znači da će prekršiti tradiciju u svom selu Berk, domu Vikinga i lovaca na zmajeve.

Elio



Datum izlaska: 20. lipnja 2025.

Redatelji: Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina

Glume: Yonas Kibreab, Zoe Saldaña, Remy Edgerly, Brad Garrett, Jameela Jamil, Shirley Henderson



Elio je 29. dugometražni film studija Pixar, koji se fokusira na 11-godišnjeg dječaka imenom Elio koji je slučajno teleportiran u svemir, gdje ga pogrešno smatraju ambasadorom Zemlje na drugom planetu. Film režiraju Madeline Sharafian (Burrow iz serijala SparkShorts), Domee Shi (Bao, Crvena panda) i Adrian Molina (koscenarist i korežiser filma Coco).

28 godina kasnije

Redatelj: Danny Boyle

Glume: Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes, Jack O’Connell



Nakon što je režirao jedan od najlegendarnijih filmova zombie žanra, '28 dana kasnije', a zatim prepustio redateljsku palicu Juanu Carlosu Fresnadillu za nastavak '28 tjedana kasnije', Danny Boyle se vratio u redateljsku stolicu kako bi režirao treći film u serijalu. Boyle je također koautor scenarija zajedno s originalnim scenaristom Alexom Garlandom, a okupio je i impresivnu glumačku postavu.

F1: Film

Redatelj: Joseph Kosinski

Glume: Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Shea Whigham



Warner Bros., Apple Original Films i Dawn Apollo Entertainment — koju vodi sedmerostruki svjetski prvak Formule 1 Lewis Hamilton — pripremili su spektakularnu vožnju kroz svijet F1 utrka. Režiju potpisuje Joseph Kosinski, poznat po blockbusterima poput Tron: Naslijeđe i Top Gun: Maverick. Radnja prati Brada Pitta kao bivšeg vozača koji se vraća iz mirovine kako bi mentorirao novo vozačko čudo (Idris). Film je sniman tijekom pravih Grand Prix vikenda Formule 1.

SRPANJ

Jurski svijet: Preporod



Redatelj: Gareth Edwards

Glume: Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo



Veličanstveni dinosauri franšize 'Jurski svijet' ponovno dolaze na velika platna. Izvršni producent filma je Steven Spielberg, a u glavnim ulogama nalaze se Scarlett Johansson, Mahershala Ali i Jonathan Bailey. Redatelj je Gareth Edwards (Godzilla, 2014.), dok se kao scenarist vraća David Koepp, koji je napisao originalni Jurski park.

Superman



Redatelj: James Gunn

Glume: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult



Izvršni direktor DC Studija, James Gunn, režira, piše i producira najnoviji reboot Supermana za nove generacije. Film neće biti priča o podrijetlu Čovjeka od čelika, već će se fokusirati na odnos između Lois Lane i Clarka Kenta. Na razočaranje mnogih obožavatelja Supermana, Henry Cavill se neće vratiti. Umjesto njega, ulogu preuzima David Corenswet, koji će utjeloviti 'mlađu i optimističniju' verziju Supermana.

Štrumpfovi

Redatelj: Chris Miller

Glasovi (originalna verzija): Rihanna, Nick Offerman, Natasha Lyonne, Dan Levy, Nick Kroll, James Corden, Octavia Spencer, Hannah Waddingham, Kurt Russell, John Goodman

Glasovi (hrvatska verzija): Maja Šuput, Marco Cuccurin, Goran Navojec, Marko Grubnić, Dražen Čuček, dr. Natko Beck, Tin Srbić, Sandra Elkasević, Ecija Ojdanić, Ksenija Marinković



Štrumpfovi se vraćaju na velika platna — ovoga puta u glazbenom formatu. U originalnoj verziji je svoj glas Štrumpfeti posudila popularna pjevačica Rihanna, a u hrvatskoj sinkronizaciji se u toj ulozi našla Maja Šuput. Rihanna je i producentica filma te je za projekt napisala i izvela originalnu pjesmu.

Znam što si radila prošlog ljeta

Redateljica: Jennifer Kaytin Robinson

Glume: Jennifer Love Hewitt, Madelyn Cline, Freddie Prinze Jr.

Reboot filma Znam što si radila prošlog ljeta ovog ljeta ponovno donosi lik Julie James na velika platna, a radnja, poput originala, prati grupu prijatelja koje progoni netko povezan s traumatičnim događajem iz njihove prošlosti. Glumci Jennifer Love Hewitt i Freddie Prinze Jr. ponovno se okupljaju na setu nakon što su glumili u originalnoj verziji. U filmu se pojavljuju i nove zvijezde poput Madelyn Cline (Outer Banks) i Lola Tung (Ljeto kada sam postala lijepa).

Fantastična četvorka: Prvi koraci



Redatelj: Matt Shakman

Glume: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn



Fantastična četvorka se vraća na velika platna po treći put, 20 godina nakon prvog filmskog izdanja i 10 godina nakon neuspješnog reboota. Ova verzija službeno ulazi u Marvelov filmski svemir (MCU) kao dio Multiverse Sage, preskačući priču o postanku tima i pripremajući teren za buduće crossover događaje, vjerojatno i za sljedeći film o Osvetnicima. Redatelj je Matt Shakman, poznat po serijama WandaVision i Monarch: Legacy of Monsters.

Loši dečki 2



Redatelj: Pierre Perifel

Glasovi: Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos, Awkwafina, Zazie Beetz



Nakon velikog komercijalnog uspjeha filma Loši dečki iz 2022. godine, ne čudi što DreamWorks i Universal pripremaju nastavak. Ovaj put Loši dečki suočavaju se s izazovima „poštenog“ života kao Dobri dečki — sve dok se ne pojavi zločinačka ženska ekipa koja ih potakne da se još jednom vrate iz mirovine za posljednju akciju. Gospodin Vuk (Sam Rockwell), Gospodin Zmija (Marc Maron), Gospodin Morski Pas (Craig Robinson), Gospodin Piranja (Anthony Ramos) i Gospođa Tarantula (Awkwafina) vraćaju se u svojim ulogama, dok se redatelj Pierre Perifel ponovno nalazi iza kamere, a producent je Damon Ramos.

KOLOVOZ

Goli pištolj



Redatelj: Akiva Schaffer

Glume: Liam Neeson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Pamela Anderson, Danny Huston, Cody Rhodes



Akiva Schaffer iz komičarske skupine The Lonely Island vraća na ekran nespretnog detektiva Franka Drebina, kojeg je u originalnoj TV seriji Police Squad! i u kultnoj trilogiji Goli pištolj (kraj 1980-ih do sredine 1990-ih) glumio legendarni Leslie Nielsen. A tko će pokušati stati u Nielsenove cipele? Nitko drugi nego Liam Neeson.

Još čudniji petak

Redateljica: Nisha Ganatra

Glume: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butler, Chad Michael Murray



Nastavak kultne komedije Čudni petak (Freaky Friday) iz 2003. godine stiže ovog ljeta. Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan će ponovno utjeloviti nezaboravni duo majke i kćeri koje zamijene tijela. Uz povratak poznatih lica, gledatelji mogu očekivati i niz novih, među kojima su Manny Jacinto i Maitreyi Ramakrishnan.



Oružja

Redatelj: Zach Cregger

Glume: Pedro Pascal, Renate Reinsve



Od redatelja i producenata hvaljenog horor filma 'Barbarian' stiže njegov nastavak — Oružja. Obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju hoće li redatelj Zach Cregger nadmašiti svoj prethodni film, koji je postao iznenađujući kultni hit i zaradio 45,5 milijuna dolara na kino-blagajnama. Zvijezdi serije The Last of Us, Pedru Pascalu, pridružuje se Renate Reinsve, poznata po filmu Dobrodošli u Norvešku.

Nitko 2

Redatelj: Timo Tjahjanto

Glume: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Sharon Stone, Christopher Lloyd



Bob Odenkirk (Saul Goodman iz 'Breaking bada' i 'Better call Saul') vraća se u ulozi Hutcha Mansella, umirovljenog atentatora koji se u prvom filmu suočio s kriminalnim podzemljem nakon provale u dom. Ovoga puta samo želi provesti miran odmor s obitelji — ali ne može ostati po strani kada otkrije zavjeru koja ga ponovno uvlači u svijet nasilja i opasnosti.

Uhvaćen u krađi

Redatelj: Darren Aronofsky

Glume: Vincent D’Onofrio, Austin Butler, Zoë Kravitz



Radnja je smještena u 1990.-e i temelji se na serijalu knjiga Charlieja Hustona. Film prati Hanka Tompsona (Austin Butler), bivšeg bejzbolaša koji se nađe uvučen u svijet kriminala u New Yorku. Uz Butlera, u filmu glume i Zoë Kravitz te Bad Bunny.

Otrovni osvetnik



Redatelj: Macon Blair

Glume: Peter Dinklage, Taylour Paige, Jacob Tremblay, Elijah Wood, Kevin Bacon



Peter Dinklage (Tyrion Lannister iz 'Igre prijestolja') glumi u rebootu kultne mračne superherojske komedije kao skromni domar koji pada u bačvu toksičnog otpada, što ga pretvara u unakaženog mutanta s nadljudskim moćima. Umjesto da potone u očaj, odlučuje koristiti svoje moći za dobro. Film je premijerno prikazan još 2023. godine na Fantastic Festu, ali tek 2025. dobiva svoju pravu kino distribuciju.

Roseovi

Redatelj: Jay Roach

Glume: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Kate McKinnon, Andy Samberg, Allison Janney, Ncuti Gatwa



'Roseovi' je crna komedija o naizgled savršenom paru, Ivy (Olivia Colman) i Theu (Benedict Cumberbatch), čiji je odnos puno krhkiji nego što se čini. Njihove suprotnosti i različite životne ambicije odvode ih do žestokih sukoba i neočekivanih posljedica. Scenarij potpisuje Tony McNamara (Poor things), a režiju Jay Roach (Skandal). Film se temelji na nagrađivanoj adaptaciji romana Rat Roseovih iz 1989., koju je režirao Danny DeVito, a zavađeni par glumili su Michael Douglas i Kathleen Turner.

RUJAN

Prizivanje: Posljednji obredi



Redatelj: Michael Chaves

Glume: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ben Hardy



Prizivanje: Posljednji obredi bit će završno poglavlje koje prati poznate istraživače paranormalnog, Eda i Lorraine Warren. Patrick Wilson i Vera Farmiga ponovno će utjeloviti bračni par koji je obilježio cijelu horor franšizu, a pridružit će im se i novi članovi glumačke postave, uključujući Bena Hardyja (X-Men: Apokalipsa) i Miu Tomlinson.

Downton Abbey: Veliko finale



Redatelj: Simon Curtis

Glume: Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery



Treći filmski nastavak Downton Abbey prati obitelj Crawley nakon smrti grofice Violet Crowley (Maggie Smith). Režiju ponovno potpisuje Simon Curtis, koji je režirao i prethodni nastavak. Većina stalne glumačke postave vraća se u svojim ulogama, a pridružuju im se i neka nova lica.

Spinal Tap II: Kraj se nastavlja



Redatelj: Rob Reiner

Glume: Rob Reiner, Michael McKean, Christopher Guest, Harry Shearer



Rob Reiner se vraća kao redatelj u nastavku kultnog 'mockumentarca' This Is Spinal Tap iz 1984. godine. Michael McKean, Christopher Guest i Harry Shearer ponovno su u ulogama članova legendarnog benda koji se priprema za svoj oproštajni koncert. U filmu će se pojaviti i slavna glazbena imena poput Eltona Johna, Paula McCartneyja i Gartha Brooksa.

Veliko, hrabro, prekrasno putovanje



Redatelj: Kogonada

Glume: Margot Robbie, Colin Farrell, Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Phoebe Waller-Bridge, Billy Magnussen



Margot Robbie i Colin Farrell glume u ovoj očaravajućoj romantičnoj fantaziji o dvoje neznanaca koji zajedno kreću na čarobno putovanje. Ovo je treći dugometražni film redatelja Kogonade.

Bitka za bitkom



Redatelj: Paul Thomas Anderson

Glume: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Wood Harris, Alana Haim, Chase Infiniti



Bitka za bitkom deseti je igrani film Paula Thomasa Andersona (Kralj pornića, Magnolija, Bit će krvi), koji potpisuje režiju, scenarij i produkciju. Bit će to njegov prvi film prikazan u IMAX formatu, a ujedno i najskuplji projekt u njegovoj karijeri.Riječ je o suvremenoj adaptaciji romana Vineland američkog autora Thomasa Pynchona.