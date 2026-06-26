FOTO Rakitićeva Raquel opet je pokazala isklesano tijelo: Ovog je puta guza u prvom planu

PROŠLO JE 11 GODINARTL-ova voditeljica Antonija Blaće i njezin suprug Hrvoje Brlečić danas slave godišnjicu braka. Točno prije jedanaest godina izrekli su sudbonosno 'da' u jednoj od najljepših zagrebačkih crkvi, svetom Marku na Gornjem gradu
FOTO Kuma Janica Kostelić, suze i stihovi Tereze: Ovako je bilo na vjenčanju Antonije Blaće...
SAD IMA 79 KILOGRAMAŠtefica Sever je 2022. godine u 'Život na vagi' ušla sa 157 kilograma, a izašla 36 kila lakša. Lani je otkrila kako je laška za 70 kilograma. Promijenila je stil života, a počela je i planinariti. Sad je pokazala ono o čemu se nakon velikih transformacija rijetko govori.