Vidi dobro sa svinjama, a Dario Šimić se obogatio na 'vodi'...

Nakon igračke karijere najčešće ostaju uz nogomet, no neki, poučeni primjerom kolega koji su propali, još za igračke karijere razmišljaju o “životu izvan nogometa”. Nekada su nogometaši, oni koji su bili u mogućnosti, otvarali kafiće, time su si željeli “osigurati penziju”. Mnogima je i dalje to najbliži oblik poslovanja izvan nogometa, no ima onih koji kreću u vlastite biznise. S vodom u galonima davnih je dana počeo Dairo Šimić. Posao je išao dobro, ubrzo ga je proširio i prešao na ugostiteljstvo, otvorio nekoliko kafića. Domagoj Vida još je aktivni igrač, ali već je s prijateljima otvorio tvrtku za uzgoj svinja, a uložio je i u jednu za preradu i konzerviranje voća i povrća.

Rekao sam prijateljima da se prihvate nekog posla, a da ću im ja u svemu pomoću, otkrio je nedavno Domagoj Vida (30). Početak je to, zapravo, njegova biznisa, uzgoj crnih slavonskih svinja.

Bilo je to otprilike prije šest godina kada su Dimitrije Simonović, Luka Mandić i Ivan Plechinger došli u Kijev, gdje je Vida tada igrao za Dinamo i predložili mu tu ideju.

- Mislio sam da će uzeti neki kafić, pa nitko se od nas prije nije bavio poljoprivredom - odgovorio je nogometaš i uskoro krenuo u realizaciju projekta, uzgoj fajferice, autohtone crne slavonske svinje te proizvodnja i prodaja suhomesnatih proizvoda.

Prošle godine Vida i prijatelji registrirali su tvrtku “Sin ravnice d.o.o.”, a za direktora postavili Dimitrija Simonovića.

No, nije to jedina tvrtka s kojom Vida ima veze. Od prošle je godine jedan od 64 aktivnih vlasnika i član društva u “Marinada d.o.o.”. Sjedište im je u Slatini, a bave se prerađivačkom industrijom, odnosno preradom i konzerviranjem voća i povrća. Imaju gotovo 400 zaposlenika, a prošlu su godinu završili s prihodom od 359,372.340 kuna. “Uletavanje” u taj biznis pokazao je da za to ima talent kao i za nogomet. Naime prošle je godine prihod tvrtke bio za 160 milijuna kuna veći neko 2017.

Vida u turskom Bešiktašu navodno ima oko 2,5 milijuna eura na godinu. Uskoro bi toj cifri mogao pridodavati i značajnije iznose od tvrtki u kojima je suvlasnik.

Puno prije njega, u biznis je krenuo Dario Šimić (43). Davne 2001. krenuo je u biznis s vodom i u sve uključio obitelj. na njegovu inicijativu osnovali su tvrtku Živa voda d.o.o., a u Upravi su i danas upisani roditelji, Matija i Tihomil. Krenuli su s proizvodnjom vode i kave.

- Gotovo sve novce koje sam zaradio u nogometu uložio sam u proizvodnju kave i vode te Vivas barove - rekao je za Tportal nedavno.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Prošle je godine prihod tvrtke bio 19,053.380 kuna, uz pedesetak zaposlenih. Uz nju, Šimići su 2008. osnovali “Živi bar d.o.o.”. U njoj je brat Josip, također bivši nogometaš, direktor, a Matija je prokuristica. Djelatnost im je priprema i usluživanje pića, a 2018. je ostvario ukupni godišnji prihod od 42,691.998 kuna. “Živi bar d.o.o.” povećava i broj zaposlenika, pa ih je prošle godine bilo oko 150. To znači da Šimići ukupno imaju oko 200 zaposlenika.

- Velika je to odgovornost - rekao je Šimić u trenucima kada se borio za sindikat nogometaša i vrh HNS-a, te vođenje tvrtke prepustio bratu...

