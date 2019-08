'Vidi se izdaleka', pjesma Damira Kedže u finalu Cesarice

U konkurenciji za mjesečni hit bile su pjesme: 'Gori ulica' koju izvodi Boris Novković, 'Kuća naše pisme' u izvedbi Gorana Karana, Tedija Spalata i klape Sv. Juraj HRM, pjesma 'Lubenica' koju izvode Lidija Bačić i Miki Solus, pjesma 'Vidi se izdaleka' u izvedbi Damira Kedže i pjesma 'Volim te, volim' koju izvodi Nina Badrić.

Zahvaljujući glasovima publike, za prestižnu titulu hita godine nominirana je pjesma 'Vidi se izdaleka' koju izvodi Damir Kedžo, a autorski potpisuje Ante Pecotić.

Damir Kedžo, jedan od najboljih i najperspektivnijih mladih pjevača, u novoj brzoj i modernoj pjesmi slavi i pjeva o ljubavi. Iza ove pjesme stoji jak autorski tim Ante Pecotić (glazba i tekst) i Bojan Šalamon Shalla (aranžman, produkcija, mix i mastering).

- Čim sam čuo demo znao sam - to je to. Iako je drugačija od svih mojih dosadašnjih pjesama odmah sam bio siguran da je stvorena baš za mene. Uživao sam u stvaranju pjesme, bilo je jako kreativno u studiju i brzo smo dobili final. Vidi se izdaleka pjesma je o ljubavi, radosti i ljepoti i točno opisuje životnu fazu u kojoj sam trenutno. Lijepo mi je u svakom pogledu i to se 'vidi izdaleka’, rekao je Damir Kedžo.

Snimajući pjesmu u studiju Damir je već imao viziju spota, točno je znao kako, gdje i s kim želi snimiti spot koji će dočarati stihove pjesme. Za partnericu u spotu odabrao je Helenu Janjušević, koja je donedavno s njim plesala u showu 'Ples sa zvijezdama'.

Helena i Damir donose nam jedan ljetni dan u životu dvoje ljudi koji se vole i sretni i opušteni uživaju u zajedničkim trenucima, a u spotu su se čak okušali i u vožnji jet skijem. Spot je nastao u produkcijskoj kooperaciji Redesign Films & N.O. Production, a režiju potpisuju Hugo Vojak i Mladen Đaković.

Novih pet mjesečnih prijedloga za Cesaricu bit će predstavljeno u ponedjeljak 16. rujna kada će započeti glasovanje za pjesme u konkurenciji za Hit kolovoza.

Tema: Muzika