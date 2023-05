Vidoje Ristović preminuo je prije godinu dana, Nikolina: Bio je moja ljubav. Sve je drukčije!

Pa nitko ne može u srcu preuzeti nečiju ulogu, te praznine ostaju. To mi je bio suprug, moj partner, moja ljubav, rekla nam je prije nekoliko dana Nikolina Ristović ex Pišek (47). Danas, 8. svibnja navršava se godina dana otkako je iznenada preminuo njezin suprug Vidoje Ristović u 44. godini od zatajenja srca tijekom virusne infekcije. Nikolinin se život promijenio preko noći, postala je udovica. Na sprovodu je izgledalo da se dobro slaže sa svekrom, Vidojevim ocem Viktorom, kojeg zovu Miša Grof. Ipak, nekoliko dana kasnije on ju je počeo vrijeđati i osporavati joj pravo na dio imovine njezina supruga.

Foto: Antonio Ahel

Jutro nakon što je iznenada preminuo Vidoje lani, u beogradski stan koji je povjesničar umjetnosti dijelio s Nikolinom, kojom je u braku bio deset godina, ušao je Vidojev otac Viktor. Policijski djelatnici, kako doznajemo, predali su mu ključeve stana kao članu obitelji.

On je te ključeve, rekla je poslije Nikolina, 'prisvojio'. I pravdao se raznim isprikama zašto ona ne bi dolazila u stan i njime se koristila. Prvo joj je rekao, prisjeća se Pišek, da stanom navodno ordiniraju policajci koji istražuju okolnosti Vidojeve smrti.

Foto: Privatni album

- Jednom je pričao o nekakvoj ovrsi, zbog koje mi je branio ući u stan, a onda je tražio od mene da poštujem običaj koji mi je objasnio da on poštuje, pa da u stan ne ulazimo 40 dana od smrti mojeg supruga. Poslije sam shvatila da je to sve bila laž - rekla nam je Nikolina. U razgovoru za Kurir, Miša nije krio razočarenje zbog narušenih odnosa. Priznao je i kako se osjeća nikako.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL/RTL

- Od sprovoda se nije pojavila na grobu - ispričao je Miša Grof o Nikolini za Kurir, a voditeljica je za medije govorila kako ipak posjećuje mjesto gdje počiva bivši suprug.

- Sve je pod kamerama, i spomenik i sve okolo. Znam ja sve i sve pratim. Kao da nije mogla na grob mu doći, a mogla se slikati gola. To vam je ta poštena Nikolina, koja je pričala o velikoj ljubavi i kako pati za mojim sinom. Lijepo sam vam ja rekao još na samom početku, kad se sve dogodilo, da to nikada nije bila ljubav. Ona je uvijek gledala korist i materijalni interes - rekao je.

Foto: Privatni album

