Vijoleta Taleski iz show-a 'Život na vagi' pohvalila se kako i dalje aktivno živi i pazi na svoju prehranu te stanje na vagi.

- Što se tiče vage onako kako sam rekla, malo sam gore, malo dolje, ali nisam još prešla onu svoju granicu, imam oko 80 kilograma. - priznala je Vijoleta za RTL.

Život joj se jako promijenio nakon završetka showa, ali kaže da se dobro osjeća i ima posla s obzirom na pandemiju.

Sudjelovanje u show-u donijelo joj je i nove prijatelje i kako kaže s curama se često čuje, a s Petrom se i viđa te su zajedno sudjelovale u kvizu 'Dođi, pogodi, osvoji!'.

- Edu nazovem barem jednom mjesečno, ispričamo se. On me i dalje gonja i tjera vježbati i govori mi da moram ostati ustrajna - rekla je Vijoleta.

Kaže da je i dalje u sretnoj vezi, ali da prsten još uvijek nije dobila, ali unatoč tome jako joj je lijepo.

Blagdane će provesti s obitelji, prijateljima i kumovima, a u novoj godini želi da svatko tko ima problema s kilogramima krene u borbu.

- Sebi želim da skinem još kilograma, da nađem više vremena za sebe i naravno, da moj projekt restoran 'Život bez vage' postane stvarnost! - rekla je Vijoleta.