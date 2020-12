Vijoleta Taleski (48) sudjelovala je u posljednjoj sezoni 'Života na vagi'. U show je ušla sa 120,9 kilograma, a izašla je sa 76,4 kilograma. U finalnoj emisiji sve je oduševila kada se pojavila u dugačkoj haljini. Nakon što je izgubila znatni broj kilograma, nije stala s transformacijom.

Ugradila je ekstenzije kose pa sada ima dugu platinastu kosu. Novim imidžem pohvalila se na društvenim mrežama. 'Okinula' je fotografiju s novom frizurom i dobila mnoštvo komentara.

- Opa! Predivna si. Izgledaš puno mlađe s tom frizurom. Napravila si čudo, kapa do poda - poručili su joj pratitelji u komentarima ispod fotografije.

Osim što je pokazala novu frizuru, Vijoleta s ponosom objavljuje svoje fotografije nakon 'Života na vagi'. Nedavno je pokazala i one s kolegama i prijateljima iz showa te s trenerima. Put do gubitka kilograma svima je bio zahtjevan i težak, no nije im nedostajalo dobre zabave iza kamera.

Vijoleta je inače vlasnica i konobarica u jednom kafiću u zagrebačkoj Dubravi. U 'Život na vagi' prijavila se jer je silno željela promijeniti svoj izgled i izgubiti kilograme koji su je mučili. U tome su je ranije sputavale njezina lijenost i nedosljednost. No uspjela je u onome što je naumila.

Velika podrška u showu bio joj je trener Edin Mehmedović, koji je Vijoleti posebno prirastao srcu.

- Hvala kralju, treneru i prijatelji - poručila mu je na društvenim mrežama nakon završetka showa.

