Bivša misica Vijoleta: 'Muškarci se uvijek motaju oko mene...'

Zagrepčanka je izbačena iz showa ‘Život na vagi’, a cilj joj je smršavjeti još 20 kilograma. Budući da je finale sve bliže, Vijoleta bi voljela da ove godine pobijedi Marica

<p>Naravno, nisam očekivala da ću napustiti show, ali sve je to igra. Nisam se razočarala u ‘cimere’, rekla nam je <strong>Vijoleta Taleski </strong>(48), koja je ovaj tjedan napustila show “Život na vagi”.</p><p>U reality je ušla sa 120,9 kg, a zahvaljujući dobroj prehrani i napornim treninzima tijekom showa izgubila je 20,8% tjelesne mase, ali i dalje nedovoljno da nastavi svoju avanturu u gore spomenutom showu.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s voditeljicom 'Života na vagi' Sanjom Žuljević</b></p><p>No bez obzira na “poraz”, Vijoleta ne planira odustati. Dapače, “Život na vagi” joj je odlična odskočna daska, a trenutačni rezultat samo je privremen.</p><p>- Želja mi je izgubiti još barem dvadeset kilograma - priča nam Taleski.</p><p>Zanimalo nas je i prepoznaju li je ljudi na ulici, ali i što se događa na njezinu ljubavnom polju.</p><p>- Smiješna mi je pomisao da imam fanove. Ljudi me prepoznaju na ulici, javljaju se putem društvenih mreža i uglavnom su to poruke podrške, što mi naravno prija. A muškarci, oni su uvijek tu negdje - pohvalila se bivša manekenka, koja ponosno nosi titule Miss Jaruna, kao i Miss Velike Gorice 1989.</p><p>- Zapravo sam bila Prvi glas, ali u istom danu bio je i izbor za Miss pa su me molili da se prijavim i kraju sam pobijedila - rekla je svojedobno Vijoleta. Pitali smo je i planira li se možda vratiti na modne piste ili je taj dio života davno zaključala u nekoj ladici.</p><p>- Šetati pistom je lijep osjećaj, a pomisao da dovoljno dobro izgledam da bih mogla prošetati pistom je još ljepša - kratko nam je rekla.</p><p>No vratimo se na show. Finale nije baš blizu, ali nas je zanimalo i koga bi Zagrepčanka voljela vidjeti na tronu.</p><p>- Kao predstavnica ženskog roda, moj favorit je definitivno Marica. Molim dečke da ne zamjere jer su mi i oni postali jako dragi - kaže Vijoleta, koja je prije desetak godina imala 60 kilograma. Još na početku showa opisala je i kako je došlo do povećanja kilaže.</p><p>- Doživjela sam veliko razočaranje kad sam imala 30 godina. S tim bivšim mužem imam kćer, koja sad ima 23 godine. Ostavio me je kad sam bila tip-top, otišao je za ‘babom’, sa ženom od 48 godina. Imali smo lijepi brak, bili smo zajedno 16 godina. Nakon te rastave kilogrami su se samo počeli gomilati - kaže Vijoleta.</p><p>U show ju je prijavila njezina kuma Danijela. Iako se Vijoletina kći isprva bunila, na kraju je bila sretna što će joj mama pokušati vratiti staru kilažu. Uz zdravlje, govori Zagrepčanka, kći, unuk, zet i prijatelji najveća su joj motivacija. Pokušala je smršavjeti sto puta, ali nije imala dovoljno jaki karakter i uvijek bi pronašla glupe razloge zašto prestati. A kako je unuk rastao, tako je njoj postajalo sve teže trčati za njim. Brzo se, dodaje, umarala, koljena su je boljela i nije mogla hrpu stvari koje je htjela. No iako nije uspjela doći do kraja showa, Vijoleta ne planira odustati, a koliko će kilograma izgubiti, gledatelji će saznati u velikom finalu, kad se svi kandidati vraćaju u show.</p>