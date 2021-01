Kandidatkinja pete sezone showa 'Život na vagi', Vijoleta Taleski (48), u show je ušla sa 120,9 kilograma, a vaga je u finalnoj emisiji pokazala brojku od 76,4 kilograma. Nakon showa je skinula još nekoliko kilograma, a trudi se i dalje. Ne odustaje od treninga i zdrave prehrane, a fotografije nakon showa često objavljuje na društvenim mrežama. Njezini bližnji ponosni su na nju zbog svega što je postigla.

- Svi su presretni, pogotovo moja obitelj. Kći je jako htjela da smršavim. Puno ljudi mi se javlja, ponekad čak i pretjerano. Žene traže pomoć i savjete, a ja im pomognem koliko stignem. Makar tvrdim kako nije kod svih isto. Ne mora značiti ako sam ja skinula kilograme s tim režimom da će i netko drugi. Kažem, sve je u glavi. To nam je u showu bila glavna rečenica. Kako si posložiš, tako će ti biti - ispričala je Violeta dojmove nakon 'Života na vagi' u emisiji 'Ravnopravni'.

Priznaje kako je malo 'zabrljala' za vrijeme blagdana, no vratila se u normalu te se pokušava zdravo hraniti.

- Izbacila sam šećer, ne jedem nakon 18 sati, pijem puno čajeva i ne pijem Coca Colu koja je bila moj porok. Ranije sam pila po 13 flašica dnevno, sad ne popijem niti jednu. Dala sam si oduška za Božić, no sada pijem samo vodu, čaj i kavu bez šećera. Popijem čašu vina kada je nekakva fešta. U showu su nas učili da se ne smijemo bojati hrane, no ne smijem pojesti pet komada pohanog mesa, nego koliko mi je potrebno. Ne smijem se prežderavati - objasnila je Taleski.

S obzirom na to da zbog pandemije korona virusa ne rade teretane, Vijoleta sada trči i šeta.

- Prije sam išla u teretanu i hodala sam. I unuk ide sa mnom, dogovaram se s prijateljicama da odemo na Sljeme. Svaki dan barem sat vremena šetam - govori Vijoleta, kojoj je izgovor bio kako nema vremena raditi na sebi. Sada joj je puno lakše i svaki kilogram viška joj smeta.

Vijoleta je inače vlasnica i konobarica u jednom kafiću u zagrebačkoj Dubravi, no zbog pandemije korona virusa trenutačno ne radi.

- Meni je zet vlasnik obrta, a ja radim kao djelatnik, to je obiteljski posao. Teško mi je jer mi je dosadno, gosti me zovu neka otvorim, nedostaje im. Nedostaje i financijski, računi samo dolaze. Još uvijek nije sjelo ništa od države, moraš živjeti, a nitko te ne pita kako ćeš izdržati mjesec. Radiš od mjeseca do mjeseca. Normalno mi je da u lokal stane 10 do 15 ljudi, ne vidim da je tu išta sporno i da se ljudi mogu zaraziti više nego igdje drugdje. Ovo je jako nepravedno prema ugostiteljima, mislim da će biti pobuna ako se kafići ne otvore - rekla je Vijoleta pa dodala:

- U dućanima i na bazenima je čovjek na čovjeku. Nismo ni odvojeni dva metra, odmah sam nervozna. No to nitko ne sprječava. Ne razumijem u čemu je razlika. Svi ugostitelji zajedno se moramo pobuniti. Vijoleta u budućnosti planira otvoriti i restoran zdrave hrane.

Osim što se nakon showa nada da će ubrzo moći ponovno raditi, Taleski priznaje kako ima i puno udvarača.

- Čak mi šalju poruke hoću li se udati za njih. Imam nekoliko obožavatelja koji mi pišu kako su se zaljubili u mene, ima i nepristojnih. Normalno je to s obzirom na to da sam sada poznatija. Za sad mi to sve laska, no još uvijek nije naišao onaj pravi. Trenutačno uživam u svojoj transformaciji i sa svojom obitelji - zaključila je.

