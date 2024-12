Viktor je izvedbom 'Hajde reci što' osvojio pozornicu: Pa ti si naša tinejdžerska zvijezda...

Finale 11. sezone popularnog 'Supertalenta' otvorila je plesna skupina Step 'n Jazz iz Dubrovnika. Oni su ove sezone osvojili Martinin zlatni gumb, a na pozornicu su donijeli pravu božićnu čaroliju uz plesni spektakl pun energije i radosti, prigodan nadolazećim blagdanima.

Maja, čija se pjesma našla među njihovim glazbenim repertoarom, s ponosom je istaknula:

Foto: Luka Dubroja

- Ja sam u zadnjih mjesec dana imala 4-5 nastupa u Dubrovniku i svaki put kad sam došla su mi ljudi rekli – naše djevojke su bile kod vas. Užasno su ponosni ljudi na vas, imam osjećaj da vas svatko tamo poznaje ponaosob, jako vas cijene, veličaju i to je jako lijepo kad si u rodnom gradu toliko priznat, poznat i kad su ponosni na vas. Drugo, djevojke, što da vam kažem? Hvala vam najljepša za pjesmu. To ‘daleko je daleko, daleko je sutra’; za vas nema sutra, za vas je večeras iznimno ključna večer, bili ste fenomenalni.

Martina Tomčić samouvjereno je dodala:

- Kako ja volim kako imam nos za te zlatne gumbove u svim prijašnjim sezonama i u ovoj. Moj nos jako zna prepoznati, no ja bih samo rekla, odnosno nadopunila Maju; nije lijepo biti prepoznat samo u rodnom gradu jer ja znam da ste vi već sad prepoznati i puno šire, a nakon ovog finala što ćete biti prepoznati... worldwide iliti po cijelom svijetu.

Mađioničarski par Solange i Arkadio uveo nas je u magični svijet iluzija i romantike, još jednom potvrđujući da su nenadmašni majstori trikova s kartama i brzog presvlačenja.

Foto: Luka Dubroja

Njihova izvedba bila je prava scenska čarolija, a Maja je sa smiješkom komentirala:

- Nevjerojatno. Doista nevjerojatno. Prvi put ste me oduševili, drugi put smo vas toliko nahvalili. Sad se već osjećam pomalo glupo jer doista ne razumijem kako to radite. Sve radite toliko dobro, pokušavam naći grešku, ali čini se da nikad ne griješite. Sjajni ste, voljela bih vas gledati još puno puta.

Dvanaestogodišnji slavuj Adi Mrgan očarao je izvedbom pjesme 'Đurđevdan', unoseći u nju emocije i strast. Njegov glas ispunio je studio i dirnuo sve prisutne, a Maja je izjavila:

Foto: Luka Dubroja

- Adi, od stajlinga, tvog ulaza, odabira pjesme, ali čagica, odnosno ples! Ljudi, ja ovo nisam vidjela sto godina. Za sve one koji nisu ubrali kako je on lijepo udarao tim mikrofonom o ručicu – sve je bilo kako treba. Kako si otpjevao ovu pjesmu, dakle, tako si me oraspoložio. Bila sam ja vesela i prije, ali sad sam još veselija. Baš mi je bilo super s tobom.

- Mene si kupio s ovim nastupom, potpisujem sve što je rekla kolegica - dodao je Davor Bilman pa priznao da je zaplesao s Majom.

- Hvala ti na ovom, možda i zadnjem tvom besplatnom koncertu - kazao je Fabijan Pavao.

Samozatajni akrobat Matija Hanževački za posljednji nastup u Supertalentu priredio je spektakl koji će mnogi još dugo pamtiti, a naročito ženski dio žirija i gledateljstva.

Foto: Luka Dubroja

Uz plesne akrobacije u zraku i elemente koje dosad nismo imali prilike vidjeti, Matija je u svoj golišavi nastup dodao vodu koja je vizualni dojam, kao i temperaturu u studiju, podigla za nekoliko stepenica.

- Sve bolje od prvog i drugog Matijinog nastupa je mokar Matija Hanževački. Ova voda nas je iznenadila i ovo osvježenje ti jako dobro pristaje... Matija, prvi dio tvoje izvedbe, ono što si izveo na jednoj ruci je bilo ozbiljno teško. Kao što ste vidjeli, nisam gledala samo estetiku nego i vještinu i jednostavno se moramo složiti da smo mi jedan dinamičan duo koji je stvoren za jedan tako umjetnički suživot, možda ne zajedno, ali ovako na daljinu djelujemo sjajno. Od mene toliko - poručila je Maja kroz šalu, a Martina je dodala:

Foto: Luka Dubroja

- Ja mislim da je Maja nadmašila samu sebe u komentaru, kao što si sasvim sigurno ti nadmašio sve nastupe do sada i ako stavimo po strani koliko si miljenik ženske publike i ženskih članica žirija i ako se malo usredotočimo isključivo na nastup koji si ponudio, ja mislim da si ti jedan od onih kandidata po kojima možemo pisati pravilnik nastupa u Supertalentu. Od audicije do finala, koliko je vidljiv tvoj napredak i koliko si razvijao svoje vještine, ali i svoj pristup radu, to je zbilja ne za pohvalu, nego naprosto ovako javno za istaknuti.

Foto: Luka Dubroja

- Bravo, stari! - kratko je dodao Fabijan.

Šarmantni 13-godišnji pjevač Viktor Kolmar na pozornicu je donio eksploziju mladenačke energije izvedbom pjesme „Hajde reci što“, a njegova karizma i glas još jednom su osvojili publiku i žiri.

Foto: Luka Dubroja

Davor je poručio:

- Viktore, mi tebe zovemo teen star; ti si naša tinejdžerska zvijezda, iako si imao jako zreo nastup. Ja bih te nazvao junakom. Zašto? Zato što si u pjesmi pitao što će ti ona, samo te dovela do sto muka, a na muci se poznaju junaci. Tako da, evo, imao si priliku i ispao si junak.

Foto: Luka Dubroja

Martinu je nastup osvojio.

- Tvoja budućnost je osigurana, to uopće nije sporno - dodala je.

- Ovu pjesmu nisam čula 20 godina, ali skužila sam da je to kao kad naučiš voziti bicikl. Riječi su same išle iz mene - nostalgična je bila Maja.