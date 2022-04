Viktor zbog ozljede u suzama napustio Survivor, plavi izborili pobjedu i prednost na aukciji...

Nakon proteklih nominacija koje su članove plavog tima ostavile u narušenim odnosima, početak novog tjedna donio im je još jedno neugodno iznenađenje koje ih je preplavilo emocijama. S obzirom na to da Viktor zbog ozljede koljena u posljednje vrijeme nije sudjelovao u timskim izazovima, liječnički tim donio je odluku da ne može nastaviti natjecanje, a ova vijest iznenadila je i rastužila njegove suigrače.

- Očekivao sam ovakve vijesti. Realan sam, znao sam da koljeno nije dobro - rekao je Viktor te nastavio:

- Zadovoljan sam svojim boravkom ovdje, miran sam. Svjestan sam svih lijepih stvari koje sam ovdje proživio – dijelim ih na lijepe i one malo ljepše. Dok sam dolazio ovdje imao sam plan da se prvo malo odmorim od Zagreba i svega što tamo imam, kao što su posao i obaveze. Kako su dani prolazili, plavi i crveni su mi bili sve draži i draži, pojavio se u meni taj divlji duh i rekao sam:

- Ajde, idemo do kud ću moći. Nažalost, desila mi se ozljeda, to je znak da je moj put ovdje gotov. Preponosan sam na svoje prijatelje, doma imam stariju sestru, a ovdje sam dobio dvije mlađe sestre i jako dobrog prijatelja. Jednostavno sam sretan što sam boravio s njima na otoku. Dobio sam dobru boju, obrve su mi bijele. Za mene je ovo jedna prilika koja se nije mogla propustiti i iskoristio sam je maksimalno, tako da mirne duše i mirnog srca idem u Zagreb.

Njegov oproštajni govor potaknuo je emotivne reakcije ostalih kandidata koji su kroz suze Viktoru uputili riječi hvale. Tena je priznala da je po dolasku u show imala potpuno krivi dojam o Viktoru koji ju je na kraju oduševio svojom pozitivom, dok je Nevena izjavila da je Viktor osoba kakvu svatko treba imati u životu. Suze nije mogao zadržati ni Roko koji se u više navrata pokazao kao veliki emotivac, a vijest o Viktorovom odlasku možda je najteže primila Sumejja koja je svojom oproštajnom porukom raznježila i samog Viktora.

- Ovakvog čovjeka je bilo zadovoljstvo upoznati i na kraju dočekati da te gleda kao mlađu sestru. Ostao si mi dužan da me naučiš loviti. Jedini si me dosad rasplakao u ovom Survivoru i neka si – trebale su mi ove suze. Nemoj sad i ti plakati jer nemam što reći - rekla je Sumejja i potrčala mu u zagrljaj.

Nakon što se Viktor izgrlio sa članovima oba tima, došlo je vrijeme da napusti natjecanje, a svoje je avanturističko putovanje zaključio kratkom porukom:

- Ostao sam ponosan na sebe jer od prve do zadnje sekunde nisam dozvolio teškim uvjetima ni nekim ljudima i situacijama da me izbace iz takta. To mi je jedna od potvrda da se isplati raditi na sebi, ne samo tjelesno nego i duhovno.

Nakon dirljivog oproštaja od Viktora uslijedio je izazov s novim poligonom, a plavi je tim gubitak još jednog člana pretvorio u snagu te izborio još jednu pobjedu u svoju korist. No umjesto uobičajene nagrade poput namirnica ili obroka koje su navikli osvajati početkom tjedna, ovoga su puta imali prilike na nešto zabavniji način napuniti želudac.

Svaki član pobjedničkog plavog tima dobio je dvije tisuće dominikanskih pesosa, dok je svaki član gubitničkog crvenog tima dobio dvostruko manje, odnosno tisuću pesosa za svakog člana. Sa zarađenim novcem timovi su sudjelovali na aukciji s hranom tijekom koje su morali dobro strateški planirati na koji će način uložiti osvojeni iznos.

S obzirom na to da kandidati nisu znali ukupan broj jela na aukciji, neki su kandidati uspjeli kupiti čak tri različita jela, dok je za druge aukcija prošla bez ikakvog osvojenog obroka. Dok je većina jela bila predstavljena prije postavljanja početne cijene, bilo je i nekoliko obroka koji su bili prekriveni poklopcem, pa su kandidati s rizikom uložili svoj novac, ne znajući što ih ispod poklopca čeka. Nekima se rizik isplatio, pa je tako Minu ispod poklopca iznenadila pečena piletina, dok su Roko i Maša na njihovu veliku žalost ispod poklopca pronašli samo kokos i banane.

Neki od ostalih sretnih kandidata na aukciji su osvojili pizzu, hamburgere i čokoladu, dok je za druge licitiranje prošlo bezuspješno, pa su se u svoj kamp vratili nezadovoljni. Osim hrane, na aukciji se našao jedan nejestivi predmet koji je podigao najviše prašine, a radilo se o pismu koje donosi stratešku prednost u 'Survivoru'.

Iako se u licitaciju uključilo mnoštvo kandidata, najveći je iznos ponudila Ivana kojoj je pismo omogućilo da na iduće dvije nominacije njezin glas vrijedi kao dva glasa. Kako će Ivana iskoristiti ovu prednost nad ostalim članovima svog tima doznat će se već ovaj tjedan.

