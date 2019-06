Viktorija o braku: 'Recept za sreću je imati Dinu za supruga'

Nekadašnja manekenka Viktorija Đonlić Rađa (41) progovorila je o suprugu, bračnom životu i djeci. Pritom nije krila koliko je sretna što joj je suprug Dino Rađa (52) dao toliku potporu tijekom showa 'Ples sa zvijezdama' i svake je nedjelje bodrio iz publike.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- To kakvu je on meni potporu dao, sve ono što sam ja za njega radila godinama, sada je vratio trostruko. Toliko je ponosan na mene - rekla je Dalmatinka za In magazin.

Smatra i da joj je show nakon vjenčanja i rođena djece najljepša stvar koja joj se dogodila. Viktorija i Dino upoznali su se prije 24 godine, u braku su 18 godina, a fitness trenerica se prisjetila netipičnog vjenčanja koje se odvilo u potpunoj tajnosti.

Foto: PROMO

- Bilo nas je sedam i skiper koji je radio na našem brodu. Nitko nije znao da se idemo oženiti. Skiperu smo rekli na pola puta da se idemo vjenčati u Korčulu. Nakon toga samo svi smo zajedno skočili u more. Tek onda smo nazvali roditelje. Bilo je baš posebno i netipično - priznala je i otkrila tajnu uspješnog braka.

- I danas smo zaljubljeni kao prvog dana. Uvijek kažem recept je imati Dinu Rađu za muža - objasnila je nekadašnja misica.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Supružnici su se prošlog ljeta preselili iz Splita u Zagreb. Kako doznajemo, kupili su dva stana u novosagrađenoj zgradi koju su neki arhitekti proglasili među najljepšim sagrađenim prošle godine.

Jedan od razloga selidbe, tvrdi bračni par, su poslovne obaveze bivšega košarkaša i predsjednika Stručnog savjeta u Hrvatskom košarkaškom savezu.

Foto: Instagram

- Želim sinovima omogućiti najbolje uvjete koje mogu imati - kratko je komentirao Dino.

Još jedan od razloga za selidbu obitelji Rađe je košarka koju stariji sin Roko (15) koji je godinama trenirao u kadetima Košarkaškog kluba Split, dok je mlađi sin Niko (10) nastavio školovanje u jednoj od osnovnih škola u Zagrebu.

