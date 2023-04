Viktorija Rađa o suprugu Dini: Čini me boljim čovjekom, jedno iz drugog izvlačimo ono najbolje

Manekenka Viktorija Rađa (45) tijekom svoje je karijere doživjela brojne uspjehe. Osvojila je titulu Miss Dalmacije, a proglašena je i drugom pratiljom Miss Hrvatske 1995. godine. Osim uspjeha u poslu, onaj najveći joj je ipak njena obitelj. Sa suprugom Dinom Rađom uplovila je u bračne vode prije više od dva desetljeća, a zajedno imaju i dva sina, Roka i Niku. U emisiji IN Magazin progovorila je o svom dugogodišnjem braku i obiteljskom životu, a otkrila je i kako priprema poseban projekt.

- Trenutačno radimo na jednoj cabaret predstavi kojoj je redateljica Larisa Navojec. Imam čast u njoj nastupati s ozbiljnim glumicama, s dragim prijateljicama - otkrila je.

Foto: Nova TV

Viktorija i njen suprug slove za jedan od najskladnijih parova na domaćoj sceni, a manekenka je progovorila o njihovoj ljubavi.

- Laska mi ovo: 'Najskladniji brak'. Zašto? Zato što nismo celebrityji, jer smo tako normalni, živimo jedan lijep život. Imam prekrasnog muža koji me toliko voli, cijeni i drži do mene i onda mu moraš uzvratiti. To onda mora funkcionirati. - ispričala je. Dino je prije nekoliko godina uveden u košarkaški 'Hall Of Fame', a tijekom svog govora na ceremoniji posebno je zahvalio supruzi te rekao kako ga je ona učinila boljim čovjekom.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL/Privatni Album/Kay Nietfeld/DPA

- I on je mene učinio boljim čovjekom. Jedan iz drugog izvlačimo najbolje. To je dobitna kombinacija u vezi, a ako nemaš to ni ne pokušavaj - rekla je.

Otkrila je i što ju uvijek izvlači iz teških situacija i borbi.

- Prizemljim se i pogledam ta četiri čovjeka koja imam kraj sebe, to je to. Nema crnila i ništa loše ne može biti kad imaš to - rekla je pa dodala kako su njeni sinovi ponosni na nju.

Foto: Nova TV

Ljubavna priča između Viktorije i Dine započela je 1995. godine, a vjenčali su se 2001. Dino je prije nje bio u braku s košarkašicom Željanom, s kojom ima i sina Duju.

