'Villa Maria': Veljača prevarila zaručnika i ljubila se s Grašom

Sapunica 'Villa Marija' na današnji dan prije 14 godina krenula je s emitiranjem. Svojom radnom na male ekrane prikovala je više milijuna gledatelja cijele regije, a tijekom svih 165 epizoda, kupovalo se sve s likom glavnih glumaca, koje je serija vinula u zvijezde. Naime, prva epizoda serije počela je na RTV Pinku 20. listopada 2004., istog dana kad i na HTV-u, ali pola sata ranije.

Bio je to prvi televizijski projekt u Hrvatskoj za koju je organizirana audicija za glumce. Serija je iznjedrila nove glumačke nade: Jelenu Veljaču (37), Mislava Čavajdu (37), Csillu Barath Bastaić (36), Jelenu Perčin (37), Damira Markovinu (44), redatelja Romana Majetića (50) i druge. U seriji su sudjelovala i brojna poznata lica starijih hrvatskih glumaca.

DAMIR MARKOVINA

Markovina (44) je gledateljice osvojio zahvaljujući izgledu, koji neodoljivo podsjeća na latino šarmere iz meksičkih sapunica.

- Ljudi me prepoznaju, iz kafića viču: ‘Luka, ti si Bog’, a u dućanu su me ispitivali: ‘Oprostite, vi se ženite u seriji?’ - svojedobno je kazao rođeni Beograđanin. I Jelena i Damir su bili u vezi kad je među njima zaiskrilo, no on je ostavio Talijanku s kojom je bio pet godina, a Jelena Amerikanca Johna. Ubrzo ga je Jelena zamijenila producentom serije Majetićem s kojim je kreirala nove sapunice.

Trenutno je član ansambla Drame Hrvatskog narodnog kazališta, ali je i potpuno promijenio svoj izgled.

- 'Villa Maria' bio je sudbonosan projekt za mene. Najviše pamtim Miju Begović, s kojom sam osam mjeseci dijelila apartman u Jadran filmu - rekla je svojedobno Veljača.

Ona se na setu serije zaljubila u kolegu Damira Markovinu, koji joj je bio dečko i u seriji. No, na sam dan vjenčanja, Markovina saznaje da ga varala s Petrom Grašom (42).

Jelena je danas pak uspješna scenaristica, a njena serija 'Pogrešan čovjek' trenutno se emitira na malim ekranima. No, na privatnom planu ne cvjetaju joj ruže. U kolovozu se rastala od glumca Dražena Čučeka (48) s kojim ima kćerkicu Lenu (2).

Ovo joj je drugi propali brak, a njezine su romanse poznate javnosti otkad je zaigrala u 'Villi Mariji'. Veljača je bila u dugogodišnjoj vezi s 14 godina starijim producentom Romanom Majetićem. Upoznali su se na snimanju serije, a suradnju su nastavili i u drugoj sapunici 'Ljubav u zaleđu', u kojoj je Jelena također glumila. Zajedno su proveli tri godine, a kad su okončali svoju vezu, odmah su prekinuli i poslovnu suradnju.

Nakon Romana, Jelena je ljubav pronašla u glumcu Janku Popoviću Volariću (38) s kojim je provodila vrijeme na setu serija 'Ponos Ratkajevih', 'Obični ljudi' i 'Urota'. Veza je 'provaljena' nakon što su zajedno otišli na koncert. Par je bio u vezi dvije godine prije nego su se, dan nakon Božića 2009., vjenčali.

Kada je razvod s Volarićem bio konačan, Jelena je snimljena u noćnom izlasku s kolegom Filipom Juričićem (37), ali glumci tu vezu nisu htjeli potvrditi. Ubrzo nakon toga, započela je vezu s produkt dizajnerom Samirom Šećerkadićem. Bili su godinu dana u vezi, a nakon prekida s njim Jelena je brzo krenula dalje i stupila u vezu s Čučekom.

Danas joj najviše veselja i sreće pruža kćerkica Lena s kojom provodi svaki slobodni trenutak.

JELENA ROZGA

Rozga (41) u seriji je glumila Mirnu Polić. Iako cijeni iskustvo koje je stekla, u početku je na set dolazila mrzovoljna jer se morala prerano ustati.

- Inače se budim iza podneva, a ovo je bilo oko 5 ujutro. U početku sam bila malo nervozna, ali kasnije sam guštala - kazala je svojedobno splitska pjevačica koja je zajedno s Grašom u seriji otpjevala 'Šta ti je svit'. Pjesma je kasnije postala svojevrsni hit duet za oba pjevača.

KSENIJA PAJIĆ

Pajić (57) u telenoveli je glumila majku Veljači, Anu Jurak, a nakon serije snimila je još 23 sapunica i postala 'kraljica telenovela'. Honorarom 'Ville Marie' je otplatila stambeni kredit.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL - Sapunice su mi donijele samopouzdanje. Iza svih uloga stoji mnogo uložena truda. Zahtijevaju brzinu, odgovornost, profesionalnost, dobru memoriju, razumijevanje scene. Radim sa sjajnim ljudima, od redatelja do tehničara, svakodnevno sam pred kamerom. Osim toga, tu je i financijski moment benefita - rekla je glumica kojoj je najveći glumački izazov uloge beskrupuloznih žena koje sve vrte oko malog prsta.

- Obožavam biti hladna i zločesta - rekla je svojedobno Ksenija.

Iako je svoj 'sapuničarski staž' započela kao dobrica, kasnije je tumačila negativku u serijama 'Vatre ivanjske', 'Tajne', 'Ljubav u zaleđu' i 'Najboljim godinama'. Zbog toga su ju često zaustavljali na ulici i pitali i kako može biti tako zla. Pajić je posljednju ulogu odigrala u seriji 'Čista ljubav', a trenutno igra u humorističnoj seriji 'Na granici'.

Perčin (37) je televizijskoj publici najpoznatija po dvjema ulogama, sramežljivoj slikarici Ani Fijan u sapunici 'Zabranjena ljubav' te vamp voditeljici Nini Deverić u kriminalističkoj seriji 'Dobre namjere'.

Nakon završetka te serije dobiva ulogu mlade stažistice u liječničkoj seriji Hitna 94. Osim u sapunicama, Perčin je glumila u brojnim filmovima, serijama i kazališnim predstavama. Godine 2018. udala se za crnogorskog glumca Momčila Otaševića, a nedavno su dobili kćer Mašu.

Radić (68) je zbog uloge poduzetnika konstantno je na snimanju nosio odijela, koja nije podnosio. Kad mu je jednom dozlogrdilo zbog svoja tri ista odijela nervozno je skinuo kravatu i bacio je kroz prozor.

No shvativši da je to jedina, asistenti su mu je donijeli natrag. Ljubomornog Ivana Juraka igrao je Mislav Čavajda, koji je tada imao bujnu kosu. Glumac je poslije kazao da ju je počeo gubiti s 18 godina, no smireno se nosio s time.

Čavajda (37) nakon serije nije imao posla pa je pao u depresiju, no vratio se ulogama u kazalištu, serijom 'Mamutica' i serijom 'Stella', te je tragedija Williama Shakespearea 'Othello' u režiji Eduarda Milera, u naslovnoj ulozi pripala upravo Mislavu. S ansamblom nagrađivane predstave zagrebačkog HNK nastupio je i u predstavi 'Tri zime' u Tel Avivu, a ovo ljeto sudjelovao je i u filmu 'Dom'.

Prošle godine postao je službeni član ansambla HNK-a te. Zbog svog izgleda, kako je i sam uvijek primijetio, u većini slučajeva dobiva uloge negativaca, no želja mu je izaći iz nametnutih okvira.

- Ne bih htio ići toliko plitko, ali pretpostavljam da je kod ljudi koji do sada nisu radili sa mnom na prvu presudan izgled. Puno on igra ulogu, protiv te ćelavosti i tog nekog upadljivog fizičkog izgleda ne možeš pobjeći i da hoćeš. Tako da to sigurno igra jednu veliku ulogu u toj priči. Iako bih volio to malo razvodniti, dobivam dojam da to postaje opća percepcija mene kao takvog, a to zbilja nije istina - rekao je svojedobno glumac.

SVEN MAĐŽAREVIĆ

Madžarević (33) glumi od 12. godine. Poznat je i po ulozi Koka u seriji 'Ljubav ili smrt'. Zbog očeva posla živio je u L.A.-u gdje mu je susjeda bila Sharon Stone (60). Igrao je još u tek desetak serija, nakon čega se povukao sa scene. Zadnje se mogao vidjeti u seriji 'Zora dubrovačka' prije četiri godine. Imao je i nekoliko uloga u kazalištu 'Žar ptica'.

ANTE ČEDO MARTINIĆ

Čedo Martinić u telenoveli je igrao Maksa Lovreka, a osim glume, volio je i glazbu. S klapom Sv. Florijan pobijedio je na Splitskom festivalu 2010. s pjesmom 'Kako ću joj reć da varin'. Iste godine otkrio je da ima tumor želuca koji je metastazirao, u prosincu 2011. preminuo je u 51. godini.

BARBARA VICKOVIĆ

Nakon gotovo dvogodišnje televizijske pauze Vicković (47) se ove jeseni vratila na male ekrane. Iako je više igrala negativke nego pozitivke poput preljubnice Vesne Lovrek u seriji “Villa Maria” i mafijaške šefice u 'Balcan Incu', ovog puta glumica u novoj seriji Nove TV 'Na granici' igra kućanicu.

Begović (55) je dobila je otkaz nekoliko tjedana prije završetka snimanja telenovele. Razlozi otkaza nikad nisu bili poznati javnosti, a Helena se u seriji pojavljivala sve do kraja, osim u posljednjim scenama serije.

U kolovozu ove godine zatekla ju je loša vijest. Naime, kazališna i televizijska glumica kandidirala se za ravnateljicu dubrovačkog Kazališta 'Marina Držića', no nije pobijedila. Ipak za Miu to nije bio kraj.

- Vjerojatno ću se ponovno kandidirati za ravnateljicu KMD-a - potvrdila je glumica. Kad se u ožujku javila na natječaj za čelno mjesto dubrovačkog kazališta, rekla je kako joj je cilj napraviti program koji će omogućiti svakom članu ansambla da pokaže najbolje od sebe.

Bivši suprug glumice Mije Begović (55), poduzetnik Željko Žnidarić prije dva tjedna preminuo je u 69. godini života, prenosi Večernji list. Nije poznato od čega je građevinski poduzetnik bolovao. Željko i Mija su bili u braku šest godina, a sporazumno su se rastali 2010. godine. Mia iz prvog braka s bivšim vaterpolistom Ronaldom Lo­patnyjem ima kći Maju Lenu (26).