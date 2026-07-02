Vini Jurčić stiže u RTL-ovu seriju 'Specijalisti Zagreb': 'Dugo sam priželjkivala ovakvu ulogu...'

Talentirana 31-godišnja Vini Jurčić jedna je od onih glumačkih zvijezda koju su gledatelji iz prve ruke mogli pratiti kako odrasta pred njihovim očima, tumačeći različite uloge na kazališnim daskama i pred malim ekranima još od najranijeg djetinjstva. Naime, već sa šest godina postala je dio Zagrebačkog kazališta mladih i dobila priliku raditi s velikim profesionalcima, a projekti su se samo nizali.

Njezina sposobnost da složenim ženskim likovima podari dubinu i inteligenciju učinila ju je jednom od trenutno najtraženijih mladih glumica u zemlji, a upravo će to prikazati i u seriji 'Specijalisti Zagreb'. Vini tumači Anu Kirin, 36-godišnju inspektoricu i zamjenicu glavnog inspektora. Emocionalno je uporište i moralni autoritet tima, smirena i strpljiva te se oslanja na empatiju i svoje diplomatske vještine. Kao takva često posreduje između muških kolega i sposobna je doprijeti do svjedoka i osumnjičenih na način na koji ostali često nisu. Njezin najveći izazov je dokazati kako autoritet može u isto vrijeme biti i empatičan i čvrst.

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Uloga inspektorice Ane za Vini je najveća televizijska uloga dosad, no tom se izazovu itekako veseli. Na setu se, kaže, radi punom parom, no svi se trude proizvesti autentičan i uvjerljiv proizvod koji će gledatelji zavoljeti na prvu.

- Dugo sam priželjkivala dati život jednoj ulozi koja ima svoj lijepi i dugi kontinuitet, jer mi to daje priliku da mjesecima gradim isti lik kroz različite životne situacije, da se detaljno bavim psihologijom karaktera - kako razmišlja, reagira, nosi se s izazovima i donosi odluke. Ne volim općenitosti pa uvijek nastojim sve maksimalno konkretizirati. Posebno me veseli promatrati kako se Ana s vremenom razvija i kako joj se polako kristaliziraju boja, miris, ritam i način razmišljanja. Obožavam snimati pa mi je svaki odlazak na set veliko veselje, a televizija donosi i jednu posebnu vidljivost koja glumcu otvara nove mogućnosti - naglašava.

Foto: PROMO

'Specijalisti Zagreb', prva RTL-ova kriminalistička serija, gledatelje će uvesti u intrigantan svijet policijskih istražitelja i složenih slučajeva sa zagrebačkih ulica, svijet pravde, zločina, različitih generacija i svjetonazora, ali i kompleksnih ljudskih odnosa i emocija. Svaka epizoda serije donosi zaseban slučaj, od korupcije i pohlepe do obračuna podzemlja, koji se rješava prikupljanjem dokaza, ispitivanjem svjedoka i forenzičkom analizom, od početka do kraja. U fokusu radnje četiri su policijska inspektora posve različitih osobnosti, čiji se odnosi i osobne priče razvijaju tijekom sezone. U glavnim ulogama, uz Vini Jurčić, tu su Peđa Gvozdić, Toni Gojanović i Ivan Barišić.

A kako izgleda kad se Vini Jurčić transformira u inteligentnu i empatičnu višu inspektoricu, gledatelji će doznati od 7. rujna, ponedjeljkom u udarnom terminu na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.