Zagrebački HNK 15. siječnja premijerno izvodi prvu ovogodišnju predstavu 'Gdje se kupuju nježnosti' autorice Monike Herceg. Jedna od proba im je bila 29. prosinca, kada je glumačku ekipu, kao i mnoge ljude u središnjoj Hrvatskoj, zadesio potres.

Glumice Nina Violić (48) i Jadranka Đokić (40) u tom trenutku bile su u kazalištu, a za IN Magazin ispričale su kako se nose s 'novim normalnim' te kako su reagirale kada se zatresao HNK.

- Ja sam bila u garderobi. HNK je čvrst 60 godina, neobrazovana sam, ali stavljeno je puno željeza kad je obnavljano. To je ljuljalo. Na sceni smo se us*ali puno više. Meni je najveći strah hoće li mi rasvjeta pasti na glavu, tako da je tu bilo gore, ali dobro je. Mislim da, imaš osjećaj da će pasti - ispričala je Nina Violić.

Nina je progovorila i o psihičkim posljedicama potresa.

- Meni ti je neugodno prije svega što se dogodilo uopće pričati o vlastitom strahu i ako smo živi i ako nitko nije umro - bingo. Imam te psihičke posljedice, pitam druge šta im je sa stanovima, ako su zidovi OK, to je najvažnije. Imamo psihičke posljedice svi skupa da se nećemo cijeli život sabrati, ali moja je zgrada '53. izgrađena i nije mi se ništa dogodilo. Više mi je to što se budim po noći, ne znam trese li se ili sam luda - govori Nina.

Tijekom kazališnih proba, glumci nose maske i održavaju distancu.

- Maske su stalno na licu. Sad nam je dopušteno jer smo na udaljenosti. Držimo distance, rijetko kad se približavamo, toga gotovo nema. Nekako smo to prihvatili jer se s tim trebamo nositi. Nije se lako zapuhati i snažno govoriti iza maske, treba ti više daha zbog fizičke prepreke. Kad jednom to raskrstiš u glavi, pa kako ljudi u bolnici rade stalno pod maskama, nitko ih ne pita - govori Jadranka Đokić.

Predstava 'Gdje se kupuju nježnosti' prati tri generacije žena u ruralnoj sredini koja se teško oporavlja od posljedica rata. Nina Violić glumi majku Jadranke Đokić.