Fotografije smeća vikendom rano ujutro ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu postale su standardna 'vruća tema' na društvenim mrežama, portalima, a otkako su otvorene terase kafića - vjerojatno i na kavama. Manja okupljanja su počela spontano još u ožujku, kad je zbog pandemije sve bilo zatvoreno, a prerasla su ubrzo u masovna druženja nakon kojih ostane popriličan nered.

Nije se iskazao Grad, koji je trebao preuzeti odgovornost i počistiti na vrijeme, sad već itekako upoznat s onime što će ih u ranojutarnje sate subote i nedjelje dočekati, ali mnogima smeta i ponašanje mladih, koje nazivaju primitivnim i raskalašenim. Lome se koplja oko toga nedostaje li mladima kućnog odgoja i poštovanja ili im jednostavno nedostaje kanti za smeće. Grad je po novome konačno reagirao i obećao bolje opskrbiti lokaciju, ali problemu s wc-ima, odnosno izostankom istih, ne nazire se kraj pa će se ova tema još sasvim sigurno neko vrijeme povlačiti.

U obranu mladih stala je kazališna i filmska glumica Nina Violić (48), koja se za razliku od jednog dijela svojih kolega ne zgraža nad masovnim okupljanjima i smećem koje sad već tradicionalno ostaje iza tuluma na otvorenom.

- Kao da moja generacija ne može prihvatiti da klinci koji briju na alternativu i klinci koji briju cajke zajedno izlaze i druže se. To su vam, budimo iskreni, isti klinci, ista djeca koja nisu učila toleranciju nego su eto naprosto takvi. Nema više ukus, neukus, desno, lijevo, jazz, Ceca, kazalište, cirkus, sve je to isto i sve je to bogatije i kompleksnije i naprednije nego isključivost iz koje mi dolazimo. Samo ljubav - poručila je Violić na svom Facebook profilu.

I tamo se u komentarima povela rasprava na ovu temu, o kojoj svatko ima svoje viđenje stvari i argumente. Dio kolega iz kazališta slaže se s Violić, no ne gledaju svi blagonaklono na ovaj fenomen.

- Za muziku mi je svejedno, ali pišanje po zgradi, s*anje po grmlju, grafitiranje pi*darija, bacanje smeća posvuda nit je bogato, nit kompleksno, nit napredno. Zapravo, možda je samo kompleksno - komentirao je operni pjevač HNK Kristijan Beluhan, a kolege su se požalili i kako su im više puta razbijeni prozori na baletnoj garderobi.