<p>Žene mi više komentiraju grudi nego muškarci. Uglavnom mi govore da imam prevelika prsa, no ja sam zadovoljna njihovom veličinom. Ne bih vadila silikone jer to ne bi dobro izgledalo, kaže nam <strong>Bianca Julia Josephine Kolompar</strong> (45).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bianca na Trgu svira 'Bože, čuvaj Hrvatsku'</strong></p><p>U nedjelju navečer nastupila je na Trgu bana Jelačića u Zagrebu u dekoltiranoj pripijenoj haljini. Odsvirala je na violini “Bože, čuvaj Hrvatsku” sa suprugom<strong> Romanom Brnadom</strong> (36), koji je pjevao. On inače nastupa na trgovima po cijeloj Hrvatskoj, a njoj je to bio prvi put ovako u javnosti. Nastup je, očekivano, izazvao odlične reakcije publike koja se zatekla na Trgu.</p><p>- Došla sam na ideju otpjevati tu pjesmu jer mislim da trebamo javno slaviti Boga. Odsvirala sam upravo tu pjesmu da nas Bog zaštiti i ozdravi od korone - kaže glazbenica koja svira duhovne skladbe.</p><p>Zbog atraktivnog izgleda, kaže, dosad nije imala neugodnosti.</p><p>- Na riječi kako su mi grudi prevelike ne reagiram iako mi teško padaju - priznaje Bianca. Zato je odlučila ne čitati komentare o sebi na internetu. Otvoreno kaže da su joj grudi sedmica, a prije nego što ih je povećala 2007., kad je imala 32 godine, imala je četvorku. U to vrijeme bavila se modelingom i snimala je kampanje uglavnom u donjem rublju te nije bila zadovoljna izgledom dekoltea.</p><p>Zadovoljna je nastupom i ponovila bi ga opet. Jedino što joj je bilo malo hladno u dekoltiranoj haljini.</p><p>- Haljina možda izgleda preizazovno, ali uživo je elegantnija jer je čipkasta - kaže nam Bianca, koja bi voljela snimiti i malo moderniju pjesmu po uzoru na 2Cellos.</p><p>Prijenos nastupa mogli ste vidjeti na 24sata, a komentara nije nedostajalo. 'Zbog tebe sam zavolio violinu i klasičnu glazbu', 'Žudnja i gudnja na Trgu', 'Kad ćeš nam opet nastupati'... Nizali su se komentari.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bianca oduševila sviranjem </strong></p>