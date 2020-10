Ro\u0111ena u Temi\u0161varu u Rumunjskoj, u Zagrebu \u017eivi od 1994. godine gdje je diplomirala violinu. Svoje je \u0161kolovanje nastavila u Salzburgu gdje je magistrirala, a zatim i doktorirala violinu u Be\u010du.

Iako je klasi\u010darka, fokus joj je sada na duhovnoj glazbi, a upisala je i drugi doktorat iz gregorijanske glazbe u Rimu, koji je do daljnjeg na pauzi zbog situacije s korona virusom.

Ljubav prema Bogu spojila ju je prije 12 godina i sa njenim mu\u017eem\u00a0Romanom.\u00a0Iz braka su dobili i sina\u00a0Emanuela\u00a0(6,5) koji ministrira u crkvi od svoje pete godine, te je jedan od najmla\u0111ih ministranata u crkvi.

Budu\u0107i da se danas bavi duhovnom glazbom te je velika vjernica, mnogi ju osu\u0111uju zato \u0161to je napravila velike grudi.

- Mnogo me ljudi osu\u0111uje zbog toga \u0161to sam odlu\u010dila napraviti grudi i smatraju me provokativnom, pogotovo zato \u0161to sam vjernica. No ovo je moderan svijet i svatko ima pravo biti \u0161to god \u017eeli. Ne\u010dija vrijednost nije u njegovoj vanj\u0161tini, nego u onome kakav je \u010dovjek, ho\u0107e li pomo\u0107i svom bli\u017enjemu kada mu treba pomo\u0107, a ne kako se nosi ili kako izgleda. \u017dao mi je da dru\u0161tvo prvo gleda kakvog si izgleda, a onda sve ostalo - ka\u017ee.