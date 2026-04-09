Viralna fotka šokirala fanove! Srcolomac iz 'One Tree Hilla' izgleda neprepoznatljivo

Fotografija iz srednjoškolskog godišnjaka Chada Michaela Murraya, glumca koji je obilježio ranu eru 2000-ih kao ultimativni tinejdžerski zavodnik, ponovno je postala viralna i izazvala pravu pomutnju na društvenim mrežama. Fotografija snimljena 1999. godine, prije nego što je stekao svjetsku slavu u serijama poput 'One Tree Hill', prikazuje Murraya s licem koje mnogi obožavatelji jednostavno ne mogu prepoznati.

Razlog zašto 44-godišnji glumac na staroj fotografiji izgleda toliko drugačije nije nimalo ugodan. Murray je i ranije otvoreno govorio o nasilnom incidentu koji je doživio s 18 godina, a koji mu je trajno promijenio izgled. U intervjuu za Entertainment Weekly još 2004. godine otkrio je da su ga pretukla trojica muškaraca u restoranu brze hrane.

​- Napadnut sam u Burger Kingu kad mi je bilo 18 i nos su mi izbili na drugu stranu lica - prisjetio se glumac.

​- Bila su to trojica - što sam, dovraga, trebao učiniti? Liječnici se nisu ni potrudili napraviti rendgenske snimke. Samo su ga namjestili. Ali to nije bila estetska operacija nosa - mrzim što ljudi govore da jest! - odlučno je tada izjavio Murray.

Kad je fotografija iz godišnjaka ponovno počela kružiti mrežom X i Redditom, obožavatelji su ostali zatečeni. Mnogi su istaknuli da ga nikada ne bi povezali s mladićem sa slike.

- Izgleda kao potpuno druga osoba, WOW - glasio je jedan od komentara s najviše reakcija.

- Ovo ne može biti stvarno, godinu dana kasnije bio je u 'Gilmoricama' i nije ni približno ovako izgledao - napisao je drugi korisnik, aludirajući na njegovu ranu ulogu Tristana Dugraya. Treći je zaključio: 'Drugačiji nos može ti potpuno promijeniti lice, jer ovo nimalo ne sliči na njega.'

Blagoslov u nesreći?

Iako su mnogi bili šokirani drastičnom razlikom, velik broj komentatora složio se da mu je nesretni događaj, ironično, donio bolji izgled. Neki čak smatraju da je upravo taj "novi" nos pridonio njegovom jedinstvenom izgledu koji ga je lansirao među najveće holivudske zvijezde tog vremena.

- Smiješno je kako stvari koje se čine užasnima mogu biti blagoslov u nesreći - primijetio je jedan obožavatelj.

- Bio je objektivno zgodan i prije, ali gotovo previše savršen. Nos nakon loma je jedinstveniji, daje mu karakter i oštrinu te ga čini još privlačnijim - dodao je..

Na Redditu se čak pojavila i šala na tu temu: 'Zamislite da vas netko pretuče, a vi iz toga izađete ljepši, lol.'

Unatoč tome što su mu obožavatelji dali do znanja da im se njegov izgled sviđa, sam Murray je u intervjuu za Newsweek u kolovozu 2025. priznao da je dugo bio nesiguran zbog svog nosa.

​- Ne sviđa mi se moj nos jer to nije moj nos - rekao je tada.

Napad u Burger Kingu nije bio jedino traumatično iskustvo koje je preživio kao tinejdžer. U jednom je podcastu otkrio da je sa samo 15 godina imao ozbiljnih zdravstvenih problema zbog kojih je bio na rubu smrti.

- Utroba mi se zapetljala i bio sam hospitaliziran dva i pol mjeseca. Bilo je to teško razdoblje - prisjetio se.

Nakon operacije kojom su liječnici pokušali riješiti problem, došlo je do unutarnjeg krvarenja.

​- Izgubio sam 50 posto krvi. Bio sam na samrtnoj postelji - dodao je glumac.

