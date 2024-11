Više ne juri slavu: 'Mislio sam da će mi Scooby-Doo pomoći u karijeri, ali postao sam nebitan'

Matthew Lillard (54), poznat po brojnim filmovima s početka 2000-ih te ulozi Shaggyja u filmu 'Scooby-Doo', priznao je kako je bio uvjeren da će mu karijera 'eksplodirati' nakon 2002. godine kada je film izašao na velika platna, piše Variety. Film je zaradio znatnu količinu novca diljem svijeta, a glumac je tada dobio i najveću plaću u svojoj karijeri. Mislio je on kako njegova karijera može ići samo prema gore, no brzo se razočarao.

- Mislio sam da ću biti broj 1 na listi za pozive svim producentima sljedećih deset godina - izjavio je za Business Insider te dodao kako ga je stvarnost demantirala.

Foto: Henry Lamb/PRESS ASSOCIATION

Film 'Scooby-Doo 2: Čudovišta su puštena' pobrao je loše kritike i nije puno zaradio na kino blagajnama, a strani mediji navode kako nije prešao zaradu originala, koja iznosi oko 200 milijuna dolara.

Foto: Screenshot Youtube

Neuspješni nastavak rezultirao je padom Lillardove karijere te prisilio glumca da razmisli o prioritetima u svom životu. Kasnije je priznao kako je prestao 'juriti' slavu.

- Razmišljao sam da nastupam u Plesu sa zvijezdama, ali ako tamo budem onda ću biti slavan, a ne veliki glumac. Stvarno sam želio biti veliki glumac - izjavio je te dodao kako je svom agentu poručio da želi raditi samo u filmovima.

Foto: OConnor/AFF-USA.com

- Bio sam nebitan i mislio sam da više nikad neću raditi - priznao je.

Glumac je nastavio posuđivati glas Shaggyju u raznim animiranim filmovima 'Scooby-Doo', a imao je i sporedne uloge u filmovima nagrađeni Oscarom, poput ''The Descendants', 'Trouble With the Curve'.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS