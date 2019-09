Legendarni crtić Scooby-Doo slavi 50 godina postojanja...

Legendarni crtić Scooby-Doo slavi 50. rođendan. Premijerno je prikazan 13. rujna 1969., a zbog popularnosti snimljena su četiri igrana filma te postoje i mnogi časopisi, knjige, bojanke i igre s temom crtića. Glavni likovi su četiri prijatelja tinejdžera: Shaggy, Velma, Fred i Daphne te njihov pas Scooby Doo, njemačka doga koja zna govoriti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tko god je gledao ovaj crtić, upoznat je s dinamičnom radnjom: njih petero dolaze na mjesto za koje se ispostavlja da je ukleto. Iz znatiželje, kako bi nekome pomogli ili jednostavno primorani (ako je netko iz njihova društva otet ili nestao), odlučuju riješiti zagonetku. Tražeći tragove, obično se razdvajaju u dvije skupine - prvu čine Scooby i Shaggy, a drugu Fred, Velma i Daphne. Na kraju zločinac bude uhvaćen, skidaju mu masku te se ispostavlja da je pod maskom čovjek.

Foto: Instagram

Zanimljivo, likovi i radnja nisu trebali tako izgledati u prvotnom izdanju. Fred Silverman, zadužen za dnevni program na televizijskoj postaji CBS, došao je na ideju da se u sklopu subotnjega jutarnjeg programa počne prikazivati animirani serijal o tinejdžerima rokerima koji bi rješavali zagonetke, radi čega je kontaktirao producente Williama Hannu i Josepha Barberu.

Foto: Instagram

Tako su scenaristi Joe Ruby i Ken Spears te animator Iwao Takamoto dobili zadatak da sve osmisle. Njihova prva ideja bila je skupina petero tinejdžera (Geoff, Mike, Kelly, Linda, Lindin brat W.W.) i njihov pas Too Much, a svi zajedno zvali bi se Mystery Five, kao i cijeli serijal.

Foto: Instagram

Uskoro je određeno da će pas biti njemačka doga, a broj tinejdžera spušten je na četiri te su promijenjene njihove osobine i dana su im nova imena (Fred, Daphne, Velma i Shaggy, s tim da je Mike izbačen, a Shaggy nije Velmin brat). Silvermanu se svidio predložak pa se kasnije realizirala svima poznata inačica crtića.

Tema: FILM