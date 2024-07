Više nisu ni prijatelji? Tamara iz 'Braka' otkrila gdje je zahladilo, Filip se oglasio: 'Što nije jasno?'

Tamara Razum i Filip Belić bili su televizijski bračni par u posljednjoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', a iako su mnogi navijali za njih da završe zajedno, završilo je samo prijateljstvom. Barem na televiziji. Naime, Tamara je ovih dana gostovala u podcastu još jedne bivše kandidatkinje te emisije, Petre Meštrić, gdje je otkrila što se sve događalo nakon što su ona i Filip napustili eksperiment.

- Mi se više ne čujemo. Tako sam prognozirala. Kad je završio reunion, on je nestao tragom i glasom, nestao s lica zemlje. Trebali smo ići na kavu sto puta i svaki put mi kaže da će mi se javiti i onda se nikako ne javi - započela je Tamara te dodala da je takav odnos trajao otprilike pola godine.

Foto: RTL

- Onda je bio njegov rođendan i početak emitiranja. Kako je krenulo emitiranje, zvao me svaki dan, jedanput, dvaput, triput. To su bili razgovori po pola sata, sat vremena, na kraju sam ga morala skidati s telefona... U jednom sam ga trenutku pitala bi li se mi uopće čuli da nema emitiranja - rekla je Tamara te dodala da je Filip na to poručio da mu je ona jako bitna u životu. No, kako je ispričala, nakon što je emitiranje završilo, odnos je opet zahladio...

- Nisam se iznenadila, znam zaboraviti i da postoji - rekla je.

Foto: RTL

Nakon njezinih izjava se oglasio i Filip te poručio da je Tamaru zvao na rođendan samo zato što je zvao još neke iz emisije i nije htio da se osjeća isključeno.

- E tako mi i treba! Uvijek kad želim napraviti dobro djelo, završim u problemu - rekao je Filip za RTL te dodao: 'Može li mi netko objasniti koji dio rečenice da ne želim vezu nije jasan?!'

Komentirao je i izjavu da ga je Tamara morala 'skinuti s telefona'.

- Nadam se da je Tamara sretna, jer me je evo, skinula s telefona. To je jedini način na koji me može skinuti - rekao je.

O svojem sve hladnijem odnosu su pričali i ranije. Tamara je nakon eksperimenta rekla Filipu da joj se sviđa, no on se nije tako osjećao već je rekao da je voli kao sestru...