Višnjić: 'Nazivati prosvjed za Liku antihrvatskim je suludo'

Goran Višnjić se pridružio nizu javnih osoba koje su podržale prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“. U videoporuci je pozvao građane na okupljanje u Zagrebu, poručivši da je to borba za budućnost cijele zemlje. Višnjić se posebno osvrnuo na pokušaje diskreditacije prosvjeda, organiziranog zbog ilegalnog odlaganja otpada u Lici. Apsurdnim je ocijenio tvrdnje da je skup antihrvatski.

​- Neki bi htjeli ovaj prosvjed prikazati kao antihrvatski. Ali borba protiv ilegalnog odlaganja otpada ne bi trebala biti nazivana antihrvatskom, to je suludo. Govorimo o osnovnim ljudskim potrebama, o uništavanju Lijepe Naše - rekao je u videoporuci.

Upozorio je kako vijesti o novim ilegalnim odlagalištima, često u blizini izvora pitke vode, stižu svakodnevno, te pozvao građane da se pridruže kako bi poslali jasnu poruku.

​- Hrvatska nije i ne smije biti europsko odlagalište smeća. Ako to divljanje ne zaustavimo sad, nećemo nikad. Ovaj hod je i za nas, i za naše potomke, i nije samo za Liku, nego za cijelu Hrvatsku.

Glas protiv ekološkog uništenja

Njegov angažman za Liku nije izoliran. Tijekom iste godine bio je glasan i u borbi protiv planova za izgradnju megafarmi u Sisačko-moslavačkoj županiji. U travnju je pozivao na prosvjed u Sisku, upozoravajući na posljedice.

Foto: Instagram

​- Više od pet tisuća ljudi pokazalo je da ne pristajemo na budućnost zagađene vode, otrovane zemlje i štetnih plinova. I zato ne smijemo stati - poručio je tada. Isticao je kako slabo plaćena radna mjesta ne mogu nadoknaditi štetu poput pada kvalitete života. Tu je kampanju, koju su podržali Prijatelji životinja i Zelena akcija, povezivao s problemom otpada u Lici kao istim obrascem ignoriranja volje građana.

Njegova podrška stigla je u sklopu akcije „Glumci za Gospić“ glumice Tonke Mršić. Okupila je brojne kolege, a odazvali su se Goran Bogdan, Bojana Gregorić Vejzović, Jadranka Đokić i Goran Navojec.

*uz korištenje AI.ja