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VIDEO Woody Harrelson s Višnjićem, Navojcem i Lokasom zapjevao veliki hit Miše Kovača

Piše Zrinka Medak Radić,
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VIDEO Woody Harrelson s Višnjićem, Navojcem i Lokasom zapjevao veliki hit Miše Kovača
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Foto: Instagram, screenshot
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Slavni holivudski glumac ovih dana boravi u Sarajevu u sklopu Sarajevo Film Festivala, a slobodno vrijeme provodi s našim glumcima Goranom Višnjićem i Goranom Navojcem te voditeljem Joškom Lokasom

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Slavni holivudski glumac Woody Harrelson zapjevao je bezvremenski hit Mate Miše Kovača. Sve je snimio i na svom Instagramu objavio sarajevski frizer Senad Cavdar.

Na snimci Harrelson, Goran Višnjić, Goran Navojec i televizijski voditelj Joško Lokas stoje za stolom u jednom sarajevskom restoranu te uglas pjevaju legendarnu pjesmu Miše Kovača "Malo mi je jedan život s tobom".

Povod za ovo veselo druženje je 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, gdje je Woody Harrelson bio jedan od glavnih gostiju. Američkom glumcu je na festivalu uručeno i Počasno Srce Sarajeva za izvanredan doprinos filmskoj umjetnosti, a tijekom ceremonije prikazan je i film "Dobrodošli u Sarajevo" iz 1997. godine, u kojem je glumio. Upravo je na snimanju tog filma Harrelson razvio dugogodišnje prijateljstvo s Goranom Višnjićem, kojeg je u svom govoru zahvale u šali nazvao "vjerojatno najvećim hrvatskim glumcem".

"Volim ove koreografije… simpatična ekipa… SLATKE NOĆI… a možda i zore", napisao je Cavdar uz objavljeni video.

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storyeditor/2026-08-19/PXL_180826_156907789.jpg | Foto: Armin Durgut/Pixsell

Neočekivani spoj holivudske zvijezde i domaćih evergrina izazvao je lavinu komentara. Korisnici Instagrama izražavali su svoje oduševljenje, ali i zbunjenost prizorom. "Kakav je ovo paralelni univerzum", glasio je jedan od komentara, dok su se drugi našalili na račun glumca.

*uz korištenje AI-ja
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