Šibenski glumac s holivudskom karijerom Goran Višnjić (48) ni ovoga ljeta nije zaobišao Dalmaciju, a u nedjelju se zabavljao u Sinju, gdje je iz prvog reda pozorno pratio napetu “borbu” alkara.

Za to vrijeme njegova supruga Eva Višnjić (51), s kojom ima djecu Tina (14), Vivien (11) i Viga (10), objavljivala je fotografije sedam “čupavih” kućnih ljubimaca, od kojih se najviše ističe njihov pas Lefty.

Mješanca čivave i engleskog buldoga spasili su 2018. u Kaliforniji. Pas ima rascjep nepca pa mu je potrebna posebna skrb, no Višnjićima to nije nikakav problem. Eva, koja se do 2017. zvala Ivana, aktivno mu vodi i profil na Instagramu te ponosno ističe kako je njihov ljubimac vegan, baš poput njih.

- Mnogi nas pitaju jesmo li svi vegani. I naš stariji pas Luigi je više od 19 godina vegan. Sam je to izabrao. Uvijek je jeo samo voće i povrće, omiljene su mu brokule. Odbijao je jesti meso, povremeno samo sardine - komentirala je Eva u travnju. Dodala je kako ih je prehrana bazirana na biljkama zaštitila i od bolesti.

- Ljudi većinom zaborave da biti vegan nije samo jesti salatu i kruh - komentirala je gospođa Višnjić. Kontaktirali smo dr. vet. Natašu Kanceljak iz Veterinarske stanice grada Zagreba da nam komentira veganstvo kod životinja.

- Nije prirodno za pse da su vegani, ali oni mogu jesti preparate na bazi soje. Psi su oportunisti, mačke to ne bi mogle. One su mesožderke, ali veganstvo nije dugoročno rješenje. Praiskonski pas jeo je bobice u šumi i danas jede travu ako mu treba pomoć pri povraćanju - rekla nam je dr. vet. Kanceljak. Psa Leftyja nisu Višnjići poveli u Hrvatsku, ostao je u kući u Engleskoj.

- Kad je obitelj u Hrvatskoj, pričuva ga prijatelj kako ne bi bio usamljen - napisala je Eva na Instagramu. Osim što je aktivna oko kućnih ljubimaca na društvenim mrežama, ona se izbjegava pojavljivati u javnosti, osim ako nije pratnja Goranu na crvenom tepihu.

Goran Višnjić je godinama gorljivi promicatelj prehrane bez namirnica životinjskog podrijetla, koju je prigrlila cijela njegova obitelj.

- Eva i ja smo se na primjeru naše djece uvjerili koliko je prehrana važna za zdravlje. Vigo je kao mali imao ekceme na koži koje nitko nije uspijevao izliječiti. Kad smo mu, isključivo iz humanih razloga, iz prehrane eliminirali mliječne proizvode, sve mu se povuklo u roku od nekoliko dana - rekao je Višnjić početkom 2020. za Gloriju. Progovorio je i o kćeri Lani Lourdes, koju je dobio sa Šibenčankom Mirelom Rupić.

- Lana je svojedobno bila teško bolesna, imala je autoimunu bolest i razni specijalisti su joj prognozirali presađivanje jetre. Uz veganstvo i uzimanje određenih vitamina stanje joj se toliko popravilo da joj je krvna slika sad savršena. Supruga i ja smatramo da je veganstvo bolji i ispravniji način života, a da ne govorim o dobrobiti za životinje i ekologiju uopće - rekao je proslavljeni Šibenčanin za Gloriju.

Zbog pandemije korona virusa pauzirao je glumačku karijeru u Hollywoodu.

- Posla nije bilo. Nitko nije radio. Nešto je bilo na Novom Zelandu jer su, kao otok, mogli napraviti doslovno pravu karantenu. U LA-u se i danas radi s 20% kapaciteta, kad je riječ o filmovima i TV serijama. Ali mi smo se u koroni preselili u Englesku. Prodali smo kuću u Americi i dobro nam je došla ta pauza jer je bilo prilično komplicirano preseliti i svu tu životinjsku menažeriju. Imamo tri mačke i četiri psa - rekao je Višnjić početkom srpnja u Šibeniku za Slobodnu Dalmaciju.

Dodao je kako je radio nove projekte.

- Pisao sam cijelo vrijeme, ali ne smijem govoriti o projektu. Mogu samo reći da se radi o hrvatskom stripu koji pokušavam napraviti kao TV seriju. Prijatelj i ja radili smo svakodnevno - rekao je Goran te dodao kako mu je plan više raditi u šibenskom teatru i općenito više u Hrvatskoj.