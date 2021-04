Gledatelji je znaju pod pseudonimom Vita Maslačak, a prošle godine promijenila je ime i predstavila se kao Ivanka Milutinović. S obzirom na to da ćemo njezine dogodovštine pratiti i u ovoj sezoni, kontaktirali smo je da nam otkrije neke sočne informacije o sebi. Iako nam nije rekla kako će se ove godine zvati, potvrdila je da ćemo saznati još jedan njezin pseudonim. Tajnovita dama ideju je pronašla u Dalekom istoku. A kako uopće smišlja ta nova imena?

- Ja, kao autorica koncepta realityjevskih alterega, poslala sam svoju osobnu izaslanicu u show. Tako je, zapravo, bilo svaki put. Iskoristit ću priliku i naglasiti da je moja osobna izaslanica, čije ime neka još ostane tajna, u ovoj sezoni napravila zasiguran presedan u povijesti emitiranja showa. To me jako veseli i već sam priljubljena za ekran. U ovom showu iskoristila sam Daleki istok, jednu staru dinastiju s ovih prostora i fenomen jedne pjesme. U skladu s tim sklepano je ime alterega. Utrošila sam minimalno vremena na to. Možda čak do minute - rekla nam je. Dodala je kako se uopće ne zamara s onom 'Što će drugi reći?'.

U 12. sezoni je ova svestrana persona upoznala mladog farmera Josipa. On ipak nije bio onaj pravi i Ivanka mu je htjeli dati do znanja da je još 'zelen' pa ga je malo napravila i ljubomornim. Poljubila je u usta njegovu 'zlatnu djevojku', a taj potez ostao je zabilježen kao prvi istospolni poljubac u 'Ljubavi na selu'.

- Meni se sviđaju djevojke. To odmah da bude jasno. S Gabrijelom sam neki dan sjedila na klupici i gledala kako da startamo neku suradnju. A taj naš 'legendarni' poljubac možda postane zaštitni znak biznisa. Nikad se ne zna - govori.

Ekipa koja je ove godine u showu nimalo joj se ne sviđa. Štoviše, kaže da je zastrašujuća i da je zbog toga jecala i jako patila što je morala svoju izaslanicu poslati među njih. Nije tajna da se voli našaliti i podbadati druge kandidate. Napravi to namjerno kako bi vidjela kako će reagirati.

- Isplaniram to unaprijed, ali da, unaprijed ide reality melodrama, i prije nego što zapravo otpočne - veselo će. I dok čekamo s kakvim osebujnim imenom će nas ovoga puta 'kupiti', Ivanka iz prošle sezone ispričala nam je da se uglavnom slaže sa svim životinjama osim sa stokom krupnog zuba.

- Stoka sitnog zuba još možda, ali mora biti moćna gomilica u pitanju. Teško je reći, jer sam sposobna raditi sve poslove. Posao doživljavam kao čin kreacije. Tako i sam stajski gnoj kojeg treba dovesti ili odvesti, nije drugo nego puka koreografija - pojašnjava na sebi svojstven način.

Ivanka nam je svojedobno pojasnila da od 2017. ima spremnu vjenčanicu za slučaj da pronađe 'onog pravog'.

- Tražim lijepog iznutra i izvana. Netko je rekao da su samo kipovi takvi, posebno oni od kamena, no ja u to ne vjerujem. Uglavnom nailazim na malaksale, iscrpljene, anemične i malodušne tipove i sve me to jako tišti. Još češće na one arogantne i prgave, ili šute ili samo pričaju o seksu i svojoj nesreći. A toga mi je pun kufer - rekla nam je.

Kako za svih, tako je i za nju protekla 2020. bila poprilično izazovna godina. Pokušala je ljubav pronaći online i u tome je, kaže nam, uspjela:

- Stupila sam u intimnu vezu s mojim najvjernijim fanom i to sam zato što je poseban čovjek u pitanju i imala sam volje, vremena i nešto želje da ga i upoznam. To je bilo 2020. Današnjicu ne ću otkrivati, no jako sam zadovoljna i sretna.

A da se u ovom showu ne sklapaju samo brakovi i veze već i trajna prijateljstva dokaz je naša današnja protagonistica koju s legendarnom Nevenka Bekavac Nevom veže i kumstvo. Dame su se upoznale u emisiji, a Vita/Ivanka/Dan bila joj je svjedok pri ulasku u bračnu luku. Sad su malo pogubile kontakt zbog cjelokupne situacije u zemlji i svijetu, ali ne i prijateljstvo koje će trajati doživotno.