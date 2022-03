Vitasović iz bolnice: Oživljavali su me, na kisiku sam. Alkohol sam zaboravio već da postoji

Još sam u bolnici. Ide na bolje. Bilo je jako teško, ali ide na bolje, javio nam se Alen Vitasović (53) iz pulske bolnice. Hospitaliziran je nakon što se zarazio korona virusom. Dobio je upalu pluća.

- Falilo mi je kisika. Na kisiku sam još. I dalje imam koronu, ali nisam više zarazan. Oživljavali su me, nisam imao kisika. To je sad najopasnije, upala pluća. Korona će otići, ali treba to sad smiriti. Najbitnije je da se ne proširi, da ne završim na respiratoru. Nisam se cijepio, meni je korona došla sama. Strašne posljedice ću osjećati cijeli život. Neću biti jak kao prije, ali funkcionirati ću kao čovjek - govori nam glazbenik.

U bolnici je završio nakon što ga je, kako kaže, počelo bosti u plućima. Ispostavilo se da ima upalu pluća. Jedno vrijeme nije mogao ni hodati pa je morao koristiti invalidska kolica.

- Imao sam i problema s jetrom iako ne znam kad sam zadnji put pio. Alkohol sam zaboravio da postoji. Važno je preživjeti. Imam skoro 55 godina i neke bolesti koje dolaze s godinama, ali polako, ide na bolje - kaže nam Alen. Velika podrška su mu obitelj i mnogobrojni prijatelji, kako u stvarnom životu, tako i u virtualnom.

- Medicinsko osoblje je genijalno. Bolje mi je nego doma. Jako dobro me tretiraju. Koliko mi je teško, toliko odmaram. Love mi ne treba ništa. Lovu ionako ne volim. Za račune imam - govori nam Alen iskreno.

Na sceni je gotovo 30 godina. Teško mu je pao lockdown zbog pandemije korona virusa, odnosno što je ostao bez gaža i voljene publike.

- Svi su se bojali jako za moje zdravlje. Ali sad je dobro. Idemo dalje. Prošao sam svašta u životu. Ali ovo nisam nikad doživio. Sad slijedi odmor. Lova mi nije bitna. Bitno mi je zdravlje, publika, ljudi da ih vidim. Da se veselimo i družimo. Svi smo izgubili puno toga uslijed pandemije. Nema ničeg lijepog. Samo ratovi oko nas. Tako da sad odmaram. Vrijeme u bolnici kratim čitajući stripove, Zagora kojeg sam čitao kad sam bio mali - zaključio je Alen.

Vitasović se povremeno javi svojim pratiteljima na društvenoj mreži, koji mu izražavaju podršku. Da se bori s korona virusom saznalo se prošli tjedan nakon što je objavio na Facebooku kako otkazuje dogovorene koncerte i snimanja.

- Teška korona s bronhitisom, ne mogu se kretati. Tu sam u pulskoj bolnici u izolaciji. Mučim se, grozno mi je. Moram koristiti invalidska kolica, sva sreća pa imam odlično osoblje i tretman. Da nisam došao na vrijeme ne bi me vjerojatno sada ni bilo - rekao nam je Alen tad dodajući kako je korona teška bolest, iako neki ne vjeruju u to.

Prije tri tjedna objavio je novi singl “U dušu” koji govori o problemima u životu te o tome kako se vratiti na pravi put.

