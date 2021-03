Doma sam u Orbanićima. Ma nisam dobro. Godinu dana nemam nikakve nastupe. Ništa nisam uspio zaraditi, plačem tu sam sa sobom, kaže nam Alen Vitasović (52).

Njegova zadnja pjesma “Oštarije su mi zaprli” odlično je prošla kod publike, no istarski glazbenik nam kaže da mu nije drago da je snimio tu pjesmu, a objasnio je i zašto.

- Pjesma je izvanredna, ali je posvećena lošoj situaciji. Iako ne pjevam tu pjesmu zbog zatvorenih oštarija, nego jer mi fali druženje s ljudima. Sad su otvorili terase u Puli i nekako ide, ali mi to nije to. Ja si piće kupim doma, popijem litru vina, nije to problem. Kafić mi treba da razgovaram s ljudima. Prošetao sam malo po Puli, ljudi su sretniji, nisu više zombiji. Iako ja osobno sam loše psihički i fizički. Želim mikrofon, i bend, i koncert, i 500 ljudi. Za ostalo me baš briga - govori nam Alen.

Ponavlja kako mu jako nedostaju druženja.

- Želim biti s ljudima, ne mogu biti sam u kući, na kauču ležati, jedan pjevač, umjetnik, ne znam što sam, patim jako - kaže Alen.

Puna mu je kapa svega, kaže.

- Želim snimati lijepe pjeme i zezati se. Ne želim se natjecati ni pobjeđivati na festivalima i dodjelama nagrada. Umoran sam od svega - govori Alen.

Posvetio se pisanju pjesama. Ima mali privatni kućni glazbeni studio i snima. Uz “Oštarije su mi zaprli”, koja je aktualni hit, na lageru ima još 15-ak pjesama, koje su uglavnom ljubavne tematike. Alen nam je svojedobno ispričao kako i dalje vjeruje u ljubav.

- Vjerujem u ljubav, da, samo ljubav je nestala. Poprilično je nestala. Što je ljubav? Ljubav prema ženi je strast. Najveća ljubav je prema djeci i obitelji - zaključio je istarski glazbenik.