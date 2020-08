Vitasović smatra da je korona urota, Šajeta se našalio: 'Tony Cetinski je bacio urok na njega'

Nakon što je Tony Cetinski otvoreno dao do znanja kako smatra da se puno toga taji o korona virusu i njegov glazbeni kolega, Alen Vitasović, rekao je svoje mišljenje, a uskoro se u raspravu upleo i Šajeta

<p>Istarski glazbenik <strong>Alen Vitasović</strong> (52) na društvenim je mrežama dao do znanja što misli o pandemiji korona virusa koja je pogodila cijeli svijet. </p><p>- Ovo je neka velika urota da ljude pokore,da budemo robovi. Neka je to i bolest, ali nije toliko strašna. Nitko ne plače,nikoga niš ne boli. Nitko ne zna tko je to umro. Možda je teško onom koji izgubi svoje najbliže, ali Seruuu.!! A rak,srčani,moždani..???..ej...!!! Po meni triba izdržati u maloj brzini ali izdržati. Ovi koji već odustaju sad,nikad se više neće vratiti. Neću!! Toliko godina se mučim da me neće ovo sad natjerati da odustanem - napisao je Vitasović na društvenim mrežama. </p><p>Nedugo nakon njegove objave, oglasio se i glazbenik<strong> Dražen Turina Šajeta </strong>(47). </p><p>- Ča pozna ki kega dobrega egzorcista u Istri? Toni Cetinski mi je hitija uroke na dragega prijatelja, bin platija ku rabi... - našalio se Šajeta. </p><p>Nazvali smo Šajetu te ga zamolili da nam prokomentira što misli o objavi Vitasovića. </p><p>- Ja se zafrkavam. Alen je moj dobar prijatelj, a Tony odnedavno i sugrađanin. Oba dvojica su mi simpatična pa ih stalno zafrkavam. Vidim da im se podudaraju stavovi. Takav sam tip koji voli zafrkavati svoje frendove. Tony ima i školu pjevanja u Opatiji u koju se kanim upisati da konačno naučim pjevati - smije se Šajeta.</p><p>A na pitanje kakvo je njegovo mišljenje o koroni i kako podnosi restrikcije zbog pandemije Covida 19, Šajeta kaže.</p><p>- Citirat ću prijateljicu koja je to najbolje objasnila. "Korona je laboratorijski napravljena, ali nije puštena s ciljem da ljudi umiru, već da polude". Korona izaziva ludilo. Ludi smo svi od korone i cilj je postignut. Koliko je ljudi već pop.... od toga već vjerujem da je tako - da je napravljena laboratorijski. Umjetnik sam, proučavam ljude sa znanstvenog stajališta. Nisam školovan, već onako - kaže Šajeta.<br/> Ima dogovorene dvije gaže nakon 15 dana.</p><p>- Kupio sam novu robu, imam novu frizuru, potpuno sam ushićen kao da idem na vlastitu svadbu. Ništa ne razumijem ovo doba. Svirali smo nešto zahvaljujući obožavateljima, ali nismo svirali ništa u odnosu kao do sad. To su čudne improvizacije. Poznati sam satiričar. Alen vidim gubi živce, a Tony je već izgubio živce. Ali ne želim uopće sad ulaziti u to - zaključio je Šajeta. </p><p> </p>