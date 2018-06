Bio je bez dlake na jeziku: Imao je sve, ali ne i sreće u ljubavi...

Kuhar Anthony Michael Bourdain 'The Goat' je umro u 61. godini života. Slavnog njujorškog kuhara su pronašli mrtvog u Francuskoj, a prema pisanju CNN-a uzrok smrti je samoubojstvo.

- S velikom tugom potvrđujemo da je naš dragi prijatelj i kolega, Anthony Bourdain, preminuo - javili su iz CNN-a i dodali kako će svima nedostajati te izrazili sućut njegovoj obitelji.

Bourdain je bio majstor svog zanata

Bourdain je bio jedan od najboljih svjetskih kuhara. Njegova ljubav prema velikim avanturama, novim prijateljstvima, dobroj hrani, piću i nevjerojatnim pričama diljem svijeta činile su ga jedinstvenim.

Anthony je rođen u New Yorku kamo se doselio njegov djed, podrijetlom iz Francuske, zemlje u kojoj je svake godine ljetovao i čija je gastrokultura obilježila njegov životni put. Godinama je radio kao kuhar, a iz sjene je izašao 2000. knjigom ‘Kuhinja: povjerljivo’ u kojoj je bez dlake na jeziku pisao o sebi i ljubavi prema hrani.

Objavu dijeli ottavia busia-bourdain (@ottaviabourdain) Ruj 13, 2015 u 12:32 PDT

Zatim je maštao o pisanju knjige koja se trebala zvati 'Kulinarska tura' i u kojoj je htio opisati iskustva kuhara koji putuje svijetom i prenosi čitateljima okuse i recepte. Njegova glasna razmišljanja čula su dvojica televizijskih producenata i pitala ga bi li to snimio za televiziju. I tako je sve počelo. Ipak, dok su mu na poslovnom planu cvjetale ruže, izbivanja iz kuće razorila su mu prvi brak sa srednjoškolskom ljubavi Nancy Putkoski nakon 20 godina zajedničkog života.

Objavu dijeli ottavia busia-bourdain (@ottaviabourdain) Tra 9, 2016 u 4:45 PDT

Kao TV zvijezda proputovao je svijet

Sljedećih godina proputovao je Aziju i Južnu Ameriku, a budući da je njegov TV serijal dobio svoje vjerne sljedbenike širom svijeta, suradnja se nastavila pa je krenuo i u Afriku i Europu. Tijekom sedmogodišnjih putovanja pred kamerama je jeo ovčje testise, mravlja jaja, živo kobrino srce, rektum bradavičaste svinje i još mnoge delicije od kojih se neki put ljudima dizala kosa na glavi. Onda je 2012. godine dobio ponudu iz snova - da prijeđe na televizijsku kuću CNN.

Živio je životom na kojem mu je mogao pozavidjeti svaki mladić

Putovao je svijetom, jeo najbolja jela i za to dobivao pozamašnu plaću na najutjecajnijoj TV mreži na svijetu.

Gostovao je i u mnogim serijama. Od serije Miami Ink-a u kojoj je tetovirao tetovažu lubanje do cameo uloge u filmu Far Cry, prihvaćao je svaki izazov. Njegova emisija Anthony Bourdain: Bez rezervacije je osvojila četiri Emmyja i brojne druge nagrade.

Objavu dijeli ottavia busia-bourdain (@ottaviabourdain) Ruj 1, 2016 u 10:16 PDT

Otvoreno je pričao o ovisnosti

- Mogu vam reći da sam se skinuo s heroina osamdesetih godina. Mnogi to nisu uspjeli preživjeti - rekao je Bourdain koji je priznao i da je pušio crack koji ga je doveo do samog dna. Bourdain je ispričao i kako mu je to bilo najgore razdoblje u životu i kako je to posljedica pritiska na poslu.

- Ja sam jako čudan slučaj. Mnogi ovisnici kad se riješe ovisnosti, odustanu od svega. Ja i dalje pijem alkohol. Nikad mi nakon prestanka nije palo na pamet vratiti se ovisnosti - ispričao je Bourdain prije nekoliko godina.

U ljubavi nije imao sreće

Za slavnim chefom su ludovale žene diljem svijeta, a on se pokušao skrasiti u dugogodišnjem braku s 22 godine mlađom ženom, trenericom borilačkih vještina Ottaviom Busiom. Par je u braku dobio i djevojčicu Arianu. Ipak, u rujnu 2016. godine par je objavio da se rastaje zbog nepomirljivih razlika.

Objavu dijeli ottavia busia-bourdain (@ottaviabourdain) Pro 25, 2015 u 2:40 PST

Objavu dijeli ottavia busia-bourdain (@ottaviabourdain) Sij 13, 2017 u 1:05 PST

- Moja supruga i ja smo živjeli različitim životima dugo vremena. Nema nikakve drame ovdje. Dobro se slažemo, ovo nije nikakve posebna promjena - rekao je nakon prekida Bourdain, piše Daily Mail.

- Ariana zna da ima čudne roditelje. Uspjeli smo odgojiti jednu zdravu, sretnu i samouvjerenu djevojčicu koja zna da je voljena i koja voli svoje zabavne roditelje - rekao je Bourdain.

Obožavao je Hrvatsku

Bourdain je 2011. godine posjetio i Hrvatsku. Putovanje je započeo u Istri u kojoj je kušao kamenice i dagnje. U Zadru je uživao u svježoj tuni, a na Pagu u sirevima i ribi s gradela, a sve je zalijevao vrhunskim hrvatskim vinima. U isto vrijeme je u Novalji nastupao i planetarno popularni reper Snoop Dog. Hrvatske delicije reperu je pripremao kuhar Mate Janković, koji je Bourdainu tada i otkrio čari Hrvatske.

Njegova spontanost pred kamerama njegovo je najmoćnije oružje, pa je tako za posjeta Hrvatskoj, gledajući u kameru poručio gledateljima:

- Ovo je prvoklasna hrana, prvoklasno vino i prvoklasni sir. Ja nisam znao za Hrvatsku. I ako još niste bili tamo onda ste idiot. Ja sam idiot zato što nisam bio prije - istaknuo je slavni američki kuhar koji je tada u Hrvatskoj snimao epizodu za svoju emisiju 'Anthony Bourdain: Bez rezervacije', koja se prikazivala na Travel Channelu.