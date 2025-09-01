Vjekoslava Bach (52) proslavila pola godine veze s dečkom (27): 'Dani prolaze, a mi smo još tu'

Vjekoslava Rita Bach (52) raznježila je obožavatelje na društvenim mrežama. Naime, voditeljica je na svom Instagramu obilježila pola godine veze sa svojim 25 godina mlađim partnerom, glazbenikom Antonijem Marićem. Bach je podijelila fotografije na kojima poziraju u opuštenom kućnom izdanju s dva mačka te napisala i dirljive poruke, uz koje stoje brojni emotikoni.

- Kad imaš onog jedno posebnog...za sebe. Malo po malo, idemo mi u našu polugodišnjicu. Ma što drugi mislili. Dani prolaze, a mi smo još tu. Prošireni za dva mačka - napisala je Vjekoslava.

Foto: Instagram

Čestitala mu je i rođendan.

- Ljubavi moja, nek ti je najsretniji! Sve ti cvalo, dušo duše moje - dodala je voditeljica.

Inače ,Vjekoslava i Antonio svoju vezu započeli su nakon susreta u popularnom showu 'Superpar', gdje se Antonio natjecao 2021. godine sa svojom tadašnjom djevojkom Silvijom Pokrajac. Vjekoslava je ranije bila u braku s beogradskim poduzetnikom Željkom Vasićem. Svoju vezu par je ekskluzivno za 24sata potvrdio početkom svibnja.