Vjekoslava Bach o 'Savršenom': Zašto se cure ponižavaju zbog tog Harryja Pottera za sirotinju?

O novom 'Gospodinu Savršenom' Toniju Šćulcu i kandidatkinjama showa ne prestaje se pričati već tjedan dana. Dok neki sa zanimanjem prate zaplete, drugi oštro kritiziraju koncept emisije. Jedna od njih je i voditeljica Vjekoslava Bach, koja je svoje nezadovoljstvo izrazila na društvenim mrežama.

- Gospodin Savršeni….ja sam valjda jedina koja je tek sinoć bacila oko na tog 'princa na bijelom konju'. I ne mogu a da ne napišem par stvari - započela je Vjekoslava svoj Facebook status.

- Prvo, kakav je to uopće format koji toliko ponižava ženu? Njih nekoliko paćenica moljaka da ih izabere neki no name debilček, ponižavajući se čak do toga da cmizdre za njim?! Ne kužim! Zar se svo dostojanstvo žene izgubilo zbog kadra? - nastavila je, pa dodala kako nikad u životu ne treba 'toliko nisko pasti da te neki pi*dek primijeti'.

- Drugo, pobogu, a zašto je on savršen? Izgleda kao Harry Potter za sirotinju! Pa taj si ni rit ne zna obrisati sam, pa sto bi onda imao za ponuditi ženi/djevojci? Zašto to, zaboga, cure radite sebi? Kakvu poruku dajete djevojčicama? Da budu pokorene, bez vjere u sebe, bez samopouzdanja i da budu podređene muškarcu pod svaku cijenu. Je l' to žena 2022? - pitala se voditeljica.

- Sram me. Majke mi. Idem popit jaču kavu da me resetira… - zaključila je Vjekoslava.

Njezini su se Facebook prijatelji u komentarima složili s njom.

'Pogodila si točno u sridu', 'Predobar post', 'Od riječi do riječi, bravo' i 'Upravo tako, nema se što dodati', pisali su joj.

