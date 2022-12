Vjekoslava Šuteja nema već 13 godina: 'Imao je karakter ratnika, bio je duša od čovjeka'

Od koncerta nemam očekivanja. Važan mi je taj osjećaj, spoznaja da ljudi žele pomoći. Koliko vidim, svi su se moji prijatelji udružili. Dišu kao jedan s amo da sve uspije. U Splitu se sprema još jedan humanitarni koncert. Nastupit će Toni, Oliver... Što reći? Sto godina još da živim, ne znam bih li im mogao sve to vratiti, pričao mi je 2008. maestro Vjekoslav Šutej. Tad je bio u Seattleu na liječenju od leukemije. Fascinirala ga je spoznaja da je u tom gradu dirigirao godinama, tisuću puta prolazio pokraj centra, no nikad nije pomislio da bi jednom mogao biti unutra. Centar mu je preporučio njegov prijatelj José Carreras. Veliko međusobno poštovanje izraslo je u prijateljstvo do zadnjeg dana.