Mateša se oženio s 30 godina mlađom Blankom! 'To je bila baš lijepa intimna ceremonija'

Zlatko Mateša (74) i njegova panterica Blanka Kačer (44) su se vjenčali.

- Hvala vam na čestitkama, jako smo sretni. Bila je to jedna lijepa intimna ceremonija u crkvici na Plešivici - rekao je za 24sata. Blanka je poručila kako je sretna.

- No, nije to došlo preko noći. Mi vam se dugo poznajemo i to poznanstvo i poštovanje je s vremenom preraslo iz prijateljstva u ljubav - otkrila je Blanka.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Par je u rujnu potvrdio da su zajedno, nakon što se doznalo da je Mateša prekinuo vezu s 12 godina mlađom partnericom, epidemiologinjom Dijanom Mayer.