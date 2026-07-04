Vjenčali se Taylor i Travis, oboje su nosili cipele istog dizajnera, a ceremoniju je vodio komičar

Taylor Swift i Travis Kelce vjenčali su se ovog petka, a slavlje se održali u kultnom Madison Square Gardenu uz nazočnost mnogobrojnih zvijezda i svijeta zabave i sporta. Publicistica pjevačice je ubrzo nakon što se na vanjskim ekranima sportske dvorane pojavio natpis 'JUST&T MARRIED!' (upravo vjenčani uz dodana prva slova imena mladenaca) poslala službeno priopćenje kojim je potvrđeno kako su Taylor i Travis ozakonili svoju trogodišnju vezu.

Foto: Angelina Katsanis

Iz priopćenja, koje je poslano putem e pošte pod nazivom 'Taylor Swift i Travis Kelce vjenčani su!', je poznato kako je ceremoniju vodio komičar i dobar prijatelj para, Adam Sandler. Taylorin brat, Austin, bio je 'njen svjedok', dok je Travisov kum bio njegov brat Jason.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

- Kreacije za vjenčanje mladenke i mladoženje potpisuje Christian Dior Haute Couture. Dizajnirao ih je Jonathan Anderson, kreativni direktor Diorovih kolekcija za žene, muškarce i visoku modu, u uskoj suradnji s mladencima. Ovo je prva vjenčanica visoke mode koju je dizajner izradio za neku svjetski poznatu osobu. Cipele im je po mjeri izradio Christian Louboutin, a mladenka je nosila Cartierov nakit - stoji u priopćenju.

Čestitku su im uputili iz modne kuće Dior, prenosi People.

- Christian Dior Haute Couture s oduševljenjem potvrđuje da je izradio vjenčane kreacije za vjenčanje Taylor i Travisa. Nastale su u Diorovim ateljeima na adresi 30 Avenue Montaigne u Parizu, a dizajnirao ih je Jonathan Anderson, kreativni direktor Diorovih kolekcija za žene, muškarce i visoku modu, u bliskoj suradnji s parom. Jonathan Anderson i kuća Dior upućuju čestitke mladencima - rekao je predstavnik te modne kuće.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Brojni slavni gosti viđeni su kako dolaze na proslavu, uključujući Gigi Hadid i Bradleyja Coopera, Dakotu Johnson, Eda Sheerana i Cherry Seaborn, Ellie Goulding, Bensona Boonea, Maren Morris, Kelseu Ballerini, Mirandu Lambert, The Chicks, Brada Paisleyja i Kimberly Williams-Paisley, Hugha Granta, Karlie Kloss i Joshuu Kushnera, Zoë Kravitz, Jasona Sudeikisa, Jimmyja Fallona i Tommyja Hilfigera.

Foto: Brendan McDermid

Obožavatelji promatrači naprezali su se kako bi vidjeli 'Američko Kraljevsko vjenčanje' koje je održano uz jake mjere sigurnosti na blagdanski vikend kad Amerikanci slave 250. obljetnicu Deklaracije o američkoj neovisnosti od britanske vlasti. Dan prije vjenčanja, predstavnik pjevačice potvrdio je kako je slavni par donirao vrtoglavih 26 milijuna dolara za nekoliko humanitarnih organizacija u New Yorku i drugdje.