Loše vijesti za Ivanku Mazurkijević (49) i Damira Martinovića Mrleta (60), iz nadaleko poznate riječke grupe Let3, stigle su dan uoči njihovog vjenčanja, koje je trebalo biti u subotu na pitoresknom otočiću San Marinu, nasuprot Novog Vinodolskog. Naime, Ivanka se u četvrtak nije osjećala dobro te se u petak išla testirati na koronu i, nažalost, test se pokazao pozitivnim, doznajemo iz organizacije.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Malo je reći da su mladenci skroz razočarani, sve je bilo spremno, svi su se veselili posebnom danu kada su trebali izreći svoje sudbonosno da, no trenutačno je najbitnije da se mladenka oporavi - kratko kažu iz organizacije, koja je dala sve od sebe kako bi ovaj poseban dan protekao u najboljem ozračju.

Sve je do u detalje je bilo pomno planirano mjesecima unaprijed budući da se radi o nenaseljenom otočiću te je organizacija tim više bila zahtjevnija nego obično.

Naime, na navedenom otočiću nalazi se samo jedna crkvica te je uložen veliki trud kako bi se brodicama do njega dopremila sva potrebna oprema, od stolova i stolica, hrane, pića, dekoracija, struje, razglasa i svega ostalog što jednu svadbu čini nezaboravnom. Na dugo očekivanoj svadbi se ujedno trebao snimiti i spot premijernog dueta Ivanke i Zorana Prodanovića Prlje, no i to će morati pričekati Ivankino ozdravljenje.

Vjenčanje je odgođeno do daljnjega, a nama preostaje Ivanki poželjeti što brži oporavak i što skoriji novi dan u kojem će proslaviti svoje uplovljavanje u nove vode zajedničkog života.